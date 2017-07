Feijóo reivindica la unidad y el «patriotismo legal» frente al desafío soberanista catalán

En pleno pulso entre el Gobierno central y la Generalitat por el referéndum independentista que el Ejecutivo catalán intenta celebrar el próximo 1 de octubre, Alberto Núñez Feijóo reivindicó ayer las ideas de unidad y el «patriotismo legal y constitucional» frente a quienes buscan laminar la cohesión social del país «pretendiendo reafirmar una identidad mal entendida». Durante el acto de entrega de las Medallas de Oro de Galicia entregadas al presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, a la empresaria Isabel Castelo, al exprimer ministro portugués Aníbal Cavaco Silvia y al concejal de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, el presidente de la Xunta defendió la necesidad de encontrar y enriquecer el «común denominador» que todos los pueblos comparten, en lugar de escorarse cara el «nacionalismo desaforado», en clara referencia al proceso secesionista en Cataluña liderado por el presidente Carles Puigdemont. «La búsqueda de paraísos artificiales mina los consensos básicos de la sociedad, introduce en los pueblos conflictos innecesarios y provoca una reducción de la calidad democrática», zanjó el líder del Ejecutivo gallego.

Durante su discurso, Feijóo hizo suyas las palabras escritas 400 años atrás por Jean de La Fontaine para asegurar que «cualquier poder es débil si no se fundamenta en la unión»; un mensaje que calificó como «profético», en el contexto actual. En este sentido, quiso ensalzar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Galicia, que calificó como «catedrales hechas de una piedra diferente» frente a aquellos que buscan saltarse las leyes elaboradas «con la aportación de todos». No obstante, aclaró que una de las principales características de la democracia es la de «reformarse», aunque dicha reforma debe realizarse, apuntó Alberto Núñez Feijóo, con «perspectiva». «Porque la política responsable no puede ser un mero desahogo, sino que tiene que valorar las consecuencias de las decisiones, no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones», señaló.

Frente al modelo catalán, el presidente de la Xunta reivindicó la estabilidad política e institucional de la que goza Galicia, consecuencia de las «políticas acertadas» que se vienen aplicando desde el inicio del autogobierno. En palabras del presidente gallego, la Comunidad es, en la actualidad, «un pueblo que camina buscando una mayor y más justa integración en la España constitucional y en la Europa democrática» gracias a la «templanza» de la sociedad que escogió seguir este camino.

Unidad contra el terror

Las palabras de Feijóo pusieron el broche final a una emotiva ceremonia marcada por los mensajes de agradecimiento de los premiados. Especialmente emocionante fue el aplauso dedicado a Miguel Ángel Blanco, que recibió el galardón a título póstumo. Su hermana, la diputada del PP y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, destacó el punto de inflexión que supuso en la sociedad el asesinato de su hermano, que impulsó el rechazo unánime de la sociedad ante el terrorismo. «Hoy se puede decir alto y claro que, gracias a la unidad del Estado frente al terror se ha conseguido derrotar políticamente a ETA», apuntó. Blanco recordó que su hermano fue asesinado «porque era libre» y resaltó la figura de los que, al igual que el concejal de Ermua, «se rebelaron contra el terror poniendo en riesgo su vida».

También fue especialmente emotiva la entrega del galardón a José Manuel Romay Beccaría. Entre una larga lista de agradecimientos, el que fue principal mentor político de Feijóo y uno de los impulsores de su carrera en el PP se refirió al presidente de la Xunta como «ese otro hijo», que «representa todos sus sueños políticos». El líder del Ejecutivo autonómico le devolvió los elogios al presidente del Consejo de Estado destacando su trayectoria, que resumió como «toda una vida al servicio de Galicia y de España». Acto seguido tuvo que detener su discurso visiblemente emocionado, momento que provocó la ovación de los asistentes.

Aníbal Cavaco Silva, por su parte, agradeció el galardón y celebró la apuesta tanto de Galicia como de Portugal por eliminar la frontera existente entre ambos territorios impulsando proyectos de cooperación tanto a nivel lingüístico como social. El expresidente luso resaltó el papel Manuel Fraga en esta tarea, al que se refirió como el «gran obrero del diálogo y la cooperación pública». También la empresaria Isabel Castelo aprovechó el acto solemne para proclamar su «orgullo» de ser gallega.