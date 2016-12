El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recuerda bien las críticas de la oposición a sugiro social previo a las autonómicas. La creación de una consellería del ramo y el impulso a una batería de medidas para trasladar la recuperación a los hogares gallegos mereció la etiqueta de «electoralista» en la antesala de la campaña. Ayer fue el día de volver sobre ello. El Consello de Goberno aprobó tres iniciativas que, en parte, son herederas de las lanzadas a finales de 2014 y 2015. Es la prórroga y ampliación de la Tarxeta Benvida para recién nacidos en Galicia, el pago del complemento extraordinario de 206 euros a 40.000 jubilados que perciben una pensión no contributiva y, por último, un protocolo de actuación para paliar los cortes de luz y las deudas por pobreza energética en la Comunidad.

«No, no es una medida electoralista», despejó Feijóo en rueda de prensa, sobre las ayudas a la natalidad. La Xunta proclama que Galicia «es el mejor lugar para vivir» y pretende crear, aumentando el gasto social, las condiciones para que así sea. El reto demográfico que preocupa en España y en Europa —que se abordará, por cierto, en la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos— tiene una salida política en esta Tarxeta Benvida. El Gobierno invertirá 18 millones de euros para sufragar la paga de cien mensuales a las familias con hijos menores de un año. La ayuda alcanza en la actualidad a 12.600 familias, pero en San Caetano prevén que para 2017 la cifra se eleve a 15.000. Casi ocho de cada diez nacimientos estarán, entonces, cubiertos por la tarjeta, que incluye descuentos hasta ahora no contemplados en productos de parafarmacia y establecimientos infantiles. Solo hay un requisito para solicitar el bono y es que la renta familiar anual no supere los 45.000 euros de tope.

Esta reforma en la cobertura entrará en vigor en enero, el mismo mes que los 41.000 pensionistas no contributivos de Galicia reciban un ligero «pico» en sus ingresos. Concretamente el próximo día 10 y sin necesidad de presentar solicitud previa, cobrarán 206 euros más que los que reciben habitualmente, unos 370 euros, según los datos de la Seguridad Social previstos para este año 2016. «Creemos que tenemos que proteger a este colectivo, son personas que no tuvieron la posibilidad de tributar, personas ancianas, incapacitadas o enfermas que perciben el subsidio de garantía de ingresos», relató Feijóo. El titular de la Xunta pasó a criticar cómo el Estado debía en 2011 aproximadamente 26.000 millones de euros a las eléctricas por el llamado «déficit tarifario». «Esa es la raíz de lo que hoy llamamos pobreza energética», dijo.

Política en silencio

Al respecto, la autonomía anunció la firma de un protocolo de actuación en caso de que un hogar no pueda afrontar los gastos de luz y gas. El documento, rubricado por las cinco principales compañías suministradoras de electricidad y gas en Galicia, obliga a la empresa a informar al consumidor de que la Xunta podrá pagar hasta dos facturas que no superen los 200 euros. Si el afectado accede, el Gobierno se compromete también a evitar la interrupción del servicio. «Ahora, en Galicia, no será fácil cortar el suministro de luz o gas». En el año 2014, los populares presentaron el «ticket eléctrico social», con el que ayudar con hasta 180 euros a las familias en situación de riesgo. «En silencio», ahondó el presidente, «es como mejor se trabaja» a favor de las conquistas sociales. Un día después de que el PP y el PSOE pactaran acabar con los cortes de luz en el conjunto de España, Feijóo hizo gala de talante con los colectivos desfavorecidos.