La familia de Diana Quer mantiene que Abuín es un «depredador sexual»

PATRICIA ABET

La familia de Diana Quer, la joven madrileña hallada muerta en un pozo el pasado 31 de diciembre tras quinientos días desaparecida, mantiene que el único señalado por la investigación, José Enrique Abuín, «es un depredador sexual». Esta afirmación, que la acusación trasladó ayer a este diario, conecta con la filtración de los resultados del informe de toxicología que dio a conocer TVE y que revelan que no es posible determinar si Diana fue violada o no. Según el abogado de la familia de la joven, lo extraño sería que «transcurrido tanto tiempo» apareciesen restos de semen en los tejidos analizados, por lo que pese a que los resultados no son determinantes seguirán manteniendo que El Chicle secuestró a Diana para abusar sexualmente de ella y después acabó con su vida y se deshizo del cadáver arrojándolo al aljibe de una vieja fábrica en la que él había trabajado años atrás.

La familia basará esta acusación, clave para solicitar la pena de prisión permanente revisable para Abuín, en una serie de pruebas indiciarias que están recabando y que permitirían apuntalar el móvil sexual. A espera del informe definitivo de la autopsia —que podría conocerse en un margen de 10 a 15 días— lo que parece definitivo es que la joven fue estrangulada y que su muerte no fue accidental, tal y como El Chicle sigue manteniendo pese a haber revelado el lugar del crimen tras su detención.

En prisión condicional desde que el día de Nochevieja Abuín guió a los investigadores hasta el cuerpo de Diana, tampoco se sabe por el momento si el juez solicitará una reconstrucción de los hechos, tal y como en su día había solicitado la familia, en la que el propio Chicle tendría que estar presente. Por lo de pronto, el único acusado por la trágica muerte de la joven de Pozuelo permanece en la prisión de A Lama a pesar de que la dirección del correccional pontevedrés solicitó el pasado enero a Instituciones Penitenciarias el traslado del reo alegando cuestiones de seguridad.

Según fuentes próximas, el juez encargado de la instrucción prefiere que Abuín esté en una prisión gallega, por una simple cuestión de proximidad y ante la posibilidad de que se realicen nuevas diligencias. En cuanto a la integridad física del reo, Instituciones Penitenciarias ya ordenó su salida de la cárcel de Teixeiro por el temor a represalias por parte de unos presos a los que Abuín había delatado en el pasado relación con un asunto de drogas.