La EurocÃ¡mara reclama una investigaciÃ³n Â«independienteÂ» para el accidente del Alvia

Las víctimas del accidente de Angrois lograron ayer hacerse escuchar en las instituciones comunitarias. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara acordó instar a la Comisión Europea —órgano ejecutivo de la Zona euro— a que inicie y realice «rápidamente» una investigación «independiente» sobre los hechos que provocaron el descarrilamiento del tren Alvia en Santiago el 24 de julio de 2013. Un anuncio que realizó la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada sueca Cecilia Wikström, tras escuchar el testimonio de las víctimas, desplazadas a Bruselas. Según Wikström, los informes emitidos el pasado verano por la Agencia Ferroviaria Europea dejan «claro» que la composición del equipo de investigación creada en España «no garantizaba la independencia de la investigación» y no respondió a «preguntas esenciales de las causas en la raíz» del accidente.

«La obligación de investigar los accidentes del artículo 19 no se ha cumplido adecuadamente», concluyó la parlamentaria europea en declaraciones recogidas por Europa Press. Al término de la sesión parlamentaria, la vocal de una de las asociaciones de víctimas, Teresa Gómez-Limón, admitió sentirse satisfecha «y con esperanzas de que Europa nos dé lo que no nos da España». Por su parte, el presidente de otra de las plataformas, Jesús Domínguez, aclaró que, aunque legalmente la Comisión Europea no puede realizar esa investigación, esperan que sí pueda «presionar» para que se realice.

Comparecencia ante el juez

Está previsto que hoy representantes de las víctimas soliciten en Bruselas la comparecencia de representantes de la Agencia Ferroviaria Europea ante el juez que instruye la causa del accidente en Santiago. Una solicitud que formulan después de que este organismo defendiera la falta de independencia de la investigación llevada a cabo en España.