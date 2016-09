«¿Tú qué me estás contando?», la última nota de voz de Diana Quer antes de desaparecer

La desaparición de la joven madrileña Diana Quer en A Pobra do Caramiñal sigue sin resolverse, empañada su ausencia por los cruces de acusaciones de sus progenitores y el traslado de la custodia de su hermana Valeria de su madre a su padre.

La investigación todavía continúa, y la Policía mantiene todas las hipótesis abiertas, pero Juan Carlos Quer, su padre, ha reconocido que las posibilidades de encontrarla con vida son escasas.

Casi un mes después de que la joven de 18 años no volviese a casa, el programa de Ana Rosa ha hecho público un documento en exclusiva en el que se puede oír la última nota de voz que Diana envió a sus amigos de la capital.

Mandó el mensaje cuando un joven gallego se le acercó por detrás en las fiestas de A Pobra do Caramiñal a las que Diana había acudido la noche de su desaparición. «¿Tú qué me estás contando?», dice Diana, mientras se escucha al joven oriundo de Galicia decir: «Ayer no me odiabas». A continuación, Diana le pasa el teléfono a una de sus amigas, que continúa hablando hasta que se percata de que habla con el grupo madrileño de la joven Quer.

Más tarde, Daiana Quer envía la que sería su última voz, también al mismo grupo de amigos de Madrid. Se puede escuchar cómo las jóvenes bromean y ríen.

Según el programa de Ana Rosa, estas notas serían la evidencia definitiva de que la joven no tuvo ningún problema en las fiestas a las que acudió la noche de su desaparición, sino que «estaba pasándoselo bien», antes de volver sola a casa a las 2 am.

Esta información se hace pública el día en el que su madre viaja a Galicia para declarar por la pérdida de la custodia de su otra hija, Valeria.

Una vez más, las declaraciones de la madre chocan con las de Juan Carlos Quer, y asegura: «Estoy muy esperanzada de que va a aparecer. Siento mucha confianza en Dios (...) realmente yo la siento viva, y para mí eso es lo más importante».