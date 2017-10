«Estamos preparados para apagar incendios, no para incendiarios» La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina ha defendido la política del Gobierno en materia forestal y extinción de fuegos

ABC.es

@ABCenGalicia Santiago 18/10/2017 03:26h Actualizado: 18/10/2017 03:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras los incendios ocurridos en Galicia, Asturias y Castilla y León, la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha defendido la política del Gobierno central en materia forestal y de extinción de fuegos. Asimismo ha recalcado que «nosotros estamos preparados para apagar incendios, lo que no no estamos es preparados para incendiarios, porque alguien decidió quemar Galicia».

En lo referete a la preparación de efectivos la ministra ha indicado que «España tiene un gran dispositivo pero el 95 por ciento de los incendios se deben al hombre y la mitad han sido provocados, por eso es muy importante disponer de medios materiales» a esto ha añadido que «el problema se produce cuado alguien decide poner fuego». Tejerina ha asegurado también que su departamento ha triplicado la capacidad de descarga de los aviones y ha alabado el dispositivo españlo. La ayudas prestada desde Epaña a Portugal ha supuesto un 12 por ciento de las descargas efectuadas, según Tejerina, pr lo que ha destacado que esto supone más de las realizadas en el país vecino «en los últimos diez años».

Asimismo ha indicado que las condiciones climatológicas pueden «ayudar mucho» en la extinción del fuego. Durante la jorada del lunes las condiciones no permitieron que los aviones pudiesen volar. Por lo que «los medios materiales no sirven de nada si las condiciones no acompañan» ha concluido la ministra.

Por otro lado, la cuestión de la autoría de los incendios continúa sin esclarecerse. La ministra ha explicado que existen didiciultades a la hora de identificar a los causantes de estos incendios aunque, ha recalcado la importancia de «buscarlos». Además de esto, ha apelado a que la «sociedad se vuelva intolerante contra los incendios y ayude a detener a estas personas que generan daño contra vidas y cotra la naturaleza».