La suspensión de la campaña electoral en el día de ayer por el accidente de tren de O Porriño impidió al PP gallego materializar su primera gran foto de este periodo, con Alberto Núñez Feijóo visitando su casa natal en Os Peares. Mientras los populares gallegos estudian cómo y cuándo reprogramar este acto cargado de simbolismo, hoy protagonizarán la cita masiva de esta campaña, con el ya tradicional mitin en la plaza de toros de Pontevedra, en el que con Mariano Rajoy como principal reclamo, esperan congregar a más de 10.000 simpatizantes.

«Queremos que sea la foto que presida toda esta campaña y que movilice definitivamente a nuestra gente», comentaba en días pasados Manuel Baltar a ABC. «Esperamos que se convierta en el preludio de una nueva mayoría absoluta», añadía Alberto Pazos, secretario de organización de los populares gallegos, desplazado ayer a la capital del Lérez para revisar los últimos detalles. No en vano, el PPdeG ha organizado una caravana de casi 170 autobuses procedentes de toda Galicia para colgar el cartel de «no hay billetes» en el coso de San Roque. Será la guinda del pastel para un Feijóo que precisamente hoy cumple 55 años.

Salvo alguna excepción, la ruta de Rajoy le llevará de nuevo a los pueblos del interior, como en 2009

En el PP no le dan el más mínimo valor a las encuestas que pronostican de manera reiterada —y abultada— su mayoría absoluta, y trabajan con la cabeza puesta en seguir instando a la movilización y al voto útil. En el primer caso, pretenden que estos sondeos favorables no hagan quedarse en casa a posibles votantes indecisos que vean ya clara una cómoda victoria de Feijóo y decidan no dar su apoyo al PP. En el segundo, quieren concienciar a aquellos votantes de Ciudadanos que su papeleta, en circunscripciones como Orense o Lugo, no tiene valor alguno porque la formación naranja está lejos de obtener escaño, y eso restaría capacidad al PP para acercarse al noveno diputado en ambas provincias y así garantizar que la alternativa de izquierdas no suma.

Debut de Rajoy

El de hoy será el estreno del presidente del Gobierno en funciones en la campaña gallega. Es un clásico de los grandes actos en su ciudad, ya que participó en los celebrados en 2009 y 2012. Como ayer adelantó ABC, Génova prevé que Mariano Rajoy visite Galicia siete de los quince días de campaña, frente a la única jornada que pisará suelo vasco junto a Alfonso Alonso. Aunque todavía la agenda de actos del titular en funciones del Ejecutivo no está cerrada —principalmente por compromisos institucionales fuera de España—, está previsto que regrese a la comunidad gallega el martes y el próximo fin de semana.

Su itinerario, que todavía se está perfilando, repetirá el exitoso modelo de 2009, que llevó al entonces presidente nacional del PP por pueblos del interior de Galicia, en paralelo a un Feijóo aspirante que seguía una ruta eminentemente urbana. Los dirigentes nacionales que se han ofrecido a la Nécora para participar igualmente en esta campaña también seguirán este formato, de manera que la caravana popular abarque casi la totalidad de los concellos. La lista de peticiones de Génova para aterrizar en Galicia es amplia.

Nadie quiere dejar de participar en la construcción de una hipotética victoria de Feijóo, aunque casi con toda seguridad no saldrán con él en la foto. Pocos pueden seguir el ritmo del presidente de la Xunta, que vuelve a rellenar agendas de siete y ocho actos diarios. La excepción serán el domingo y el lunes: hay que preparar el debate.