Ahora sí, el PP concurrirá a las elecciones gallegas con un programa «que por fin se parece a la Galicia que queremos» y no uno condicionado por las circunstancias. Eso vino a decir ayer Alberto Núñez Feijóo en la presentación de los 1.400 compromisos que su partido adquiere de cara al 25-S, una cita a la que se presenta «porque creo que Galicia puede ser un lugar distinto para hacer política», un territorio «que sí tiene gobierno, oportunidades y empleo», y que «está por encima de la frivolidad que nos invade, de los bloqueos y de la oposición multipartita que no se entiende entre ella».

«Galicia está por encima de la política, de la frivolidad que nos invade, del bloqueo del Gobierno de España»

«En el momento donde todo se discute no se puede discutir Galicia», afirmó el candidato del PPdeG, «y este partido no podía darle la espalda a nuestro país». El suyo, aseguró, es un programa coordinado por un equipo de cuarenta personas —con Pedro Puy al frente, por tercera vez—, en el que el propio Feijóo ha incorporado las peticiones que la ciudadanía le ha trasladado durante su gira de precampaña. «Algunos hablan desde púlpitos, a mí me gusta más hablar con los gallegos», apuntó. Y de nuevo reiteró que su motivación «es Galicia», a pesar de que «no merece la pena dedicarse al circo actual de la política».

«Decir haciendo»

«Fuimos capaces de hacer cosas grandes, capaces de mucho, pero aún somos capaces de mucho más»

Las 279 páginas del documento buscarán consolidar la recuperación económica y la creación de empleo a través de la máxima «más crecimiento y menos impuestos», especialmente para autónomos —«Galicia será el lugar de España que más los apoyará»—, el rural y los sectores productivos. Además, el PP aspira a que la Comunidad sea «el mejor lugar para ser padre y madre» dentro del Estado, y aunque «todavía no somos capaces de solucionar el problema de la demografía», seguirá estando «encima de la mesa».

Después de dos legislaturas «hay experiencia suficiente para un programa responsable». «Decir es fácil, pero hacer es un poco más difícil, y nuestro programa es hablar haciendo», resumió ante un pequeño auditorio de candidatos y cargos orgánicos. «Nos podrán decir que nos equivocamos, que no conseguimos todo lo que perseguíamos, pero no que no trabajamos, que no nos esforzamos o que no dimos la cara», añadió.

«Los gallegos están hartos de soberbia, de políticos cuyo programa es insultar al resto. Pido el apoyo humildemente»

Según Feijóo, la puesta en marcha de las recetas del PPdeG solo dependerá de los gallegos, «que son los propietarios de este programa», ya que con el resto de partidos Galicia corre el riesgo de «ser una subasta de consellerías para ver cuántos puestos tocan». «Los políticos tienen que hacer lo que mandan las urnas, no los despachos», insistió.

El aspirante a la reelección eludió entrar en la confrontación con sus rivales porque «no defiende Galicia ni quien más habla, ni quien más grita, ni quien más insulta». «Que nos falten al respeto es lo de menos, pero nosotros no podemos hacerlo, porque le faltaríamos el respeto a Galicia, que no está ni para insultos ni para cachondeos», sentenció.

«Este programa dependerá solo de nosotros que se pueda ejecutar. No habrá socios que no lo quieran»

Por ello, volvió a plantear el «proyecto de enorme responsabilidad» que representa el PP, a cuyos militantes pidió «trabajar hasta el último aliento para que Galicia siga teniendo un gobierno libre y un presidente que aspire a presidir a todos los gallegos y no solo a unos pocos».

Por su parte, Pedro Puy aseguró que en el programa «no encontrarán muchos titulares para difundir por Twitter» ni tampoco «promesas vacías», sino «un sí a la unidad, a la estabilidad, a la cooperación leal entre administraciones, sí al consenso y a la inclusión». «No queremos a los iluminados», reconoció, «queremos hacer cosas poco a poco para cambiar el mundo pero manteniendo la paz social y que nadie se sienta excluido de la política, y lo que hicimos nos respalda».