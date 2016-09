La fiesta socialista de Oroso se desarrollará bajo un guión previamente pactado entre la dirección federal y la dirección nacional gallega. Fuentes de O Pino aseguraron que tanto «el secretario general, como el candidato realizarán una intervención en abierto para los simpatizantes que podrán escuchar los medios de comunicación». No está previsto que «haya preguntas de los periodistas asistentes al acto». Con esta decisión se evita someter al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a cuestiones referidas a la grave crisis interna que atraviesan los socialistas gallegos. Además, las notables ausencias de destacados líderes locales, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero; o el secretario provincial de Orense, Raúl Fernández colocan al líder federal socialista en una «posición muy incómoda».

Las bajas de la fiesta se van incrementando a medida que pasan las horas. De hecho algunos militantes destacados, como la coruñesa Mar Barcón o la ferrolana Beatriz Sestayo, tratan de compensar las ausencias. Sin embargo, el candidato Leiceaga no puede evitar las preguntas sobre el evento y, como viene haciendo desde que fue proclamado cabeza de cartel, no responde a lo que le plantean los informadores. Sin ningún tipo de vacilación, y como si se tratara de un guión previamente aprendido, sus respuestas no tienen nada que ver con el enunciado de las cuestiones planteadas: «Yo voy a hablar con los ciudadanos, voy a intentar que ellos sean los receptores de mis mensajes, de mi oferta política» e insiste con el mismo soliloquio:«Todo mi esfuerzo y dedicación va estar centrada en contactos con distintas organizaciones...»

El acto político de Oroso, tradicionalmente celebrado en Caldas de Reis, está concebido como una adhesión hacia el candidato. Sin embargo, la aspiración de normalidad es difícil de conseguir, apuntan fuentes de la organización. A la par que se preparan autobuses para favorecer los desplazamientos de militantes, se suceden declaraciones de los diferentes barones en las que se cuestiona la oportunidad de la fiesta. Comenzó con el baile el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien anunció a comienzos de esta misma semana que estará en «una manifestación en defensa de la sanidad pública». Horas después, ABC confirmó que el candidato número uno por la provincia de Pontevedra, Abel Losada, tampoco asistirá y hará lo propio el secretario provincial de Pontevedra, Santos Héctor. Y como si se tratara de una correa de transmisión, los dirigentes orensanos fueron anunciando su deserción. La secretaria de Organización de Orense, María Quintas, confesó a este diario que «estamos con los preparativos de campaña, no hemos recibido la convocatoria con antelación y la provincia es muy grande». Según la número dos orensana, «nadie puede dudar de mi compromiso con el PSdeG y con los militantes, y la mejor manera de demostrarlo es trabajando». Aunque no ofreció una explicación oficial, fuentes de la ejecutiva provincial, también confirmaron la ausencia del candidato y secretario provincial, Raúl Fernández.

En todo caso, y según las fuentes consultadas, la fiesta de los socialistas se convertirá en una prueba de fuego para la federación gallega. La intención es trasladar la imagen de un partido con discurso y con proyecto para gobernar Galicia. Con esa intención, el candidato evocó ayer en La Coruña a los expresidentes Laxe y Touriño e indicó que se puede «gobernar de otra manera». Finalmente, instó a todos los militantes y simpatizantes para construir «entre todos un proyecto ganador para Galicia».