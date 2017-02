La Consellería de Educación veta el panga en su guía de buenas prácticas en los comedores escolares de Galicia. La Xunta se desmarca de la polémica que ha envuelto el consumo de este particular pescado —procedente, en su mayoría, de criaderos en el delta del Mekong (Vietnam)— y asegura que no le consta su presencia en las cocinas o servicios de cátering que surten a los centros públicos. Aclaran, sin embargo, que no es competencia de la administración una eventual prohibición de un alimento. Sencillamente, su uso no está contemplado.

La decisión de la empresa francesa Carrefour de retirar preventivamente el producto de sus estantes por motivos medioambientales eleva la preocupación entre los agentes educativos, como las asociaciones de padres. En la Confederación de Anpas Galegas, imitarán la exigencia de la Confederación española, la CEAPA. Su presidente Javier Sánchez avanza que estarán «vigilantes» por si las concesionarias de los comedores introducen panga en sus menús. Reconoce Sánchez que «no tiene motivos» para creer que la Xunta no limita su consumo entre los menores, pero que, en el día a día, pueden darse casos a espaldas de los controles.

El primer control automático que ejerce la Consellería sobre las concesionarias es esta guía de menús saludables. Además de prestar atención a los aspectos nutricionales, todas las empresas tienen que ceñirse a unos parámetros de seguridad que empiezan por las materias primas, y continúan por la conservación, la manipulación o el servicio de los alimentos. Son medidas basadas en los conocidos criterios APPCC: análisis de peligros alimentarios en las compañías.

Otras recomendaciones

La Agencia de Seguridad Alimentaria Española no puso reparos, ya en el 2013, al consumo de panga. Ni siquiera en grupos vulnerables como los niños. Entonces despejó cualquier duda —las que resurgen ahora— sobre los niveles de mercurio en el pescado y también sobre la trifuralina (un herbicida) detectada en algunos filetes. Precisamente por la trifuralina, la Organización de Consumidores (OCU) no recomienda ingerir más de una vez por semana este pez «predador».

Según la FAO, la agencia de la ONU para la Alimentación, España es junto con Polonia uno de los países europeos que más cantidad de panga compra al sudeste asiático, principalmente Vietnam, pero también Tailandia o Camboya. La exportación total de filetes de panga congelada se disparó, a partir de 2008, un 311 por ciento.