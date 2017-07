Educación asegura la continuidad en su localidad a los docentes con plaza

Sin cifras cerradas sobre la mesa – los cupos de profesorado asociado a cada centro, apunta Educación, no están definidos todavía para ningún colegio de la red–, sindicatos y Consellería se sentaron ayer a abordar el futuro de los maestros y profesores afectados por la reorganización de alumnos. Las extinciones y traslados que afectan a As Pontes, Ribadavia, O Porriño y Outesatañen tanto a las plantillas de los centros que ceden alumnado como a las de los institutos receptores, donde los profesionales sin destino definitivo podrán ser desplazados por compañeros con plaza en propiedad provenientes de los CPI. A estos últimos, recordó ayer la Consellería, les asiste el derecho a permanecer en su localidad, bien adscribiéndose con carácter definitivo a los nuevos centros (si existen plazas en su especialidad no podrán renunciar a ella), bien como docente suprimido (perdiendo en este caso prioridad en caso de vacante), bien como docente desplazado por falta de horario (conservando en este caso su orden de prelación).

CIG calificó de «injusticia» la obligatoriedad de aceptar plaza en los nuevos centros en caso de vacante, atendiendo a los cambios de condiciones de trabajo (horarios y régimen de jornada) que implica la modificación. El sindicato denuncia la «falta absoluta de información por parte de la Consellería» y afirma que no serán menos de 31 los puestos que se perderán en la operación. Una muestra, en palabras de Suso Bermello, secretario nacional de CIG-Ensino, de la finalidad «economicista» de la reorganización.