La edil de Obras de SuÃ¡rez arremete contra Ã©l y su gobierno Â«autocrÃ¡ticoÂ»

Jorge Suárez se queda cada vez más solo al frente del gobierno de Ferrol. Tras sumar en menos de dos años la crítica unánime de los grupos de la oposición, el regidor rupturista sufrió ayer un nuevo revés tras cosechar además los reproches de una de sus compañeras de filas, la edil de Obras y miembro de Ferrol en Común Esther Leira, que abandonó el pleno municipal durante una votación para escenificar su rechazo a la gestión del alcalde. El detonante fue la aprobación de una modificación de crédito que el grupo de gobierno llevó a pleno sin comunicársela a la concejala. Un hecho que, en palabras de la propia Leira, evidencia que el equipo de Suárez actúa de forma «autoritaria» tomando decisiones sin el respaldo del conjunto del partido. «Soy fiel al programa de Ferrol en Común; hay quien no lo es y toma decisiones en espacios a los que no estoy invitada. Me siento como si fuese de la oposición», zanjó la edil.

El episodio de ayer fue tan solo la gota que colmó el vaso para Esther Leira que, en conversación con ABC, acusó al alcalde rupturista de querer convertir a los ediles del Ejecutivo local en una suerte de «concejales de paja» sin voz ni voto. Tras este desencuentro, Leira descartó la posibilidad de abandonar el Ayuntamiento, una opción que, afirma, no ha valorado «en ningún momento». No obstante admite que, llegado el caso, la responsabilidad sobre el futuro de su acta no recaerá ni en el alcalde ni en el grupo municipal, sino en la «asamblea».

El regidor ferrolano, por su parte, rechazó valorar los reproches de su concejala. Tan solo se limitó a admitir que desconocía las razones por las que Esther Leira decidió levantarse del pleno en mitad de la votación y aclaró que este asunto se tratará «internamente» con el fin de conocer el motivo del malestar de la edil. «Lo debatiremos en el seno del gobierno, esas cosas siempre deben quedar en el ámbito interno; ya tenemos bastante ruido como para hacer más», indicó el regidor. Fuentes consultadas por ABC apuntan que el alcalde rupturista convocó a todos los miembros de su grupo, incluida la propia Esther Leira, a participar en una reunión de carácter interno que tendrá lugar el próximo lunes.

Un equipo que se «desangra»

En conversación con este periódico, la portavoz del PP en el concello de Ferrol, Martina Aneiros, señaló que este episodio es una muestra más de que el gobierno de Suárez continúa «desangrándose poquito a poco». Además, la popular confiesa que se abre un escenario de incertidumbre en donde tanto ella como el resto de los miembros de la corporación desconocen qué consecuencias traerá consigo este hecho y cómo afectará al Ejecutivo local en la ciudad departamental.