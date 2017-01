Empecemos por felicitar a la editorial Renacimiento y a José Antonio Carratelá por la cuidadosa reedición de De cárcel en cárcel, el libro en el que Diego San José dejó testimonio de su paso por diversas cárceles franquistas. La felicitación no impide, sin embargo, nuestro desacuerdo (cordial, en cualquier caso) con el recibimiento que al libro le depara alguna pluma ilustre en cabecera madrileña ilustrísima. Porque resulta que en el mérito de la recuperación del libro precede a Renacimiento una editorial de Galicia, Ediciós do Castro, perteneciente al Grupo Sargadelos. Con ese sello, el libro de Diego San José vio la luz en 1988, de modo que el adelanto no es ya de meses sino de lustros.

Diego San José, escritor madrileño y madrileñista, terminó en la isla de San Simón y Vigo su largo periplo por las cárceles franquistas. Cumplida la condena se estableció en Redondela, amistosamente amparado por la familia Regojo, los grandes empresarios del textil. A menos de cincuenta kilómetros vivía su amigo Ramón Fernández Mato, el político y escritor de Boiro, tantas veces traído a la pluma de nuestro inolvidable Luis Cordeiro. Cuando Mato fue director general de Seguridad (los radicales de Lerroux cortando el bacalao), uno de los primeros nombramientos que hizo fue el de San José como jefe de prensa. El cargo y la militancia le pasaron factura. Y menos mal que pudo salvar la cabeza, porque llegó a estar condenado a pena de muerte. Se libró gracias a la intercesión de otro gallego, el general Millán Astray, coruñés. A cada uno suyo.

Diego San José publicó cientos de artículos periodísticos (algún lector con bastantes años a las espaldas quizá recuerde sus colaboraciones en Faro de Vigo) y al menos una treintena de libros, algunos de ellos piezas muy estimadas por los bibliófilos adictos a la llamada «literatura de quiosco». Pero para la memoria de la mayoría de la gente la obra literaria de San José que se mantiene viva es la letra del famoso villancico Arre, borriquito, a la que puso música el maestro Boronat. Se sigue cantando cada Navidad.