Desalojan un centro 'Okupa' en Santiago y el partido del alcalde lo critica

Efectivo de la Policía Nacional han efectuado, esta mañana, el desalojo de un inmueble 'okupado' por el colectivo Escarnio e Maldizer, en la zona vieja de Santiago. Compostela Aberta, el partido con el que gobierna en la capital gallega Martiño Noriega, ha criticado la actuación, al entender que el procedimiento se llevó acabo de manera inadecuada.

La actuación se realizó a primera hora de la mañana, en la calle Algalia de Arriba, con la participación de de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de Santiago y efectivos de la Unidad de Intervención de La Coruña. La orden judicial de desalojo, incluía una orden de tapiado del edificio por lo que efectivos están procediendo a tapiar las ventanas, lo que ha obligado a cortar la calle de la zona vieja de la ciudad. El inmueble llevaba 'okupado' desde 2014 y en el momento del desalojo no se encontraba dentro ningún miembro del colectivo, por lo que no se han efectuado detenciones.

«Desalojo inadecuado»

Ante esta situación el partido Compostela Aberta se ha pronunciado y ha tachado esta acción de inadecuada y han recalcado que se trata de un «desalojo que no avalamos por entender que no es la manera adecuada de proceder por parte de las instituciones públicas, en este caso de la judicatura y de los cuerpos de seguridad del Estado». La formación de Noriega ha asegurado que «el centro de la Algalia no presenta ningún problema ni de convivencia ni de seguridad» y que además «dota de actividad cultural a un edificio histórico y emblemático de la zona vieja». Sobre esto han recalcado que «siempre defendimos y defenderemos el reconocimiento de las manifestaciones culturales de iniciativa popular, como es el caso de los centros sociales 'okupados', que optan por funcionar al margen de las instituciones».

Tras el desalojo, varias personas se han concentrado en la parte inferior de la calle para protestar por lo sucedido con una pancarta con el lema 'Defende os centros sociais, defende o Escarnio e Maldizer'. A esto se suma que algunos colectivos de la ciudad están convocando concentraciones para este martes a las 20.00 horas contra el desalojo del centro social autogestionado.