De «tránsfuga» a vicepresidente. Tras más de un año de reproches cruzados y duras acusaciones, ayer el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, anunció el regreso del alcalde de Becerreá a la disciplina del grupo socialista y al gobierno de la institución provincial tras aceptar todas las condiciones que el propio Manuel Martínez le impuso a Campos para normalizar el funcionamiento de la institución y salvar la situación de bloqueo que vivía el gobierno provincial en minoría tras la expulsión del alcalde díscolo y la ruptura del pacto de gobierno con el BNG.

En virtud del acuerdo sellado entre ambos, Martínez pasa a ser el vicepresidente del ente provincial lucense, vuelve a gestionar el departamento de Vías, Obras y Parque Móvil y se reintegra en la disciplina del grupo socialista pese a seguir suspendido cautelarmente de militancia en el PSOE. Un escenario impensable hace tan solo unos meses cuando Darío Campos lideraba las críticas hacia el que desde ayer es su «número dos» en el gobierno provincial.

Es el momento de poner el cuentakilómetros a cero y plegar el retrovisor. Hay que aprender del pasado» Darío Campos, presidente de la Diputación de LUgo

«A partir de ahora ponemos el cuentakilómetros a cero y empieza una nueva época», defendió el presidente de la Diputación tras hacer oficial el acuerdo con el regidor de Becerreá. Una frase con la que el Campos quiso dejar atrás la recua de descalificaciones que tanto él como otros miembros del PSdeG vertieron contra el Martínez en los últimos catorce meses. «Es un niño que si no le das el chupa-chups que quiere, no quiere otro. Es una persona con el ego muy alto y esta haciéndole daño a esta institución. Creo que como político Manolo está acabado», sentenció el presidente socialista hace menos de un año cuando consideraba al alcalde becerrense un «tránsfuga» por romper la disciplina de voto y aliarse con el PP para tumbar las iniciativas del gobierno provincial.

Un cruce de acusaciones del que Martínez no se quedó al margen, pidiendo en numerosas ocasiones la dimisión de Campos como presidente acusándolo de mantener actitudes dictatoriales. El alcalde de Becerreá llegó a denunciar ante la Valedora do Pobo la gestión de los socialistas al frente de la Diputación y amenazó con demandar al propio Campos por negarse a debatir las enmiendas que él mismo había presentado como diputado no adscrito a los presupuestos provinciales.

Las acusaciones de Campos a Martínez 3 de mayo de 2016 «Es como un niño que si no le das el chupachups que quiere, no quiere otro. Tiene el ego muy alto y está haciéndole daño a la Diputación. Como político está acabado» 26 de enero de 2016 «Si Martínez cree que la Diputación de Lugo se parece a una vaca sin cencerro yo opino que él se está comportando como un toro desbocado. Su actitud deja mucho que desear» 5 de noviembre de 2015 Después de llamarlo «tránsfuga» en un pleno: «No sé si Martínez es un tránsfuga, pero lo único que sé es que no fue una persona leal con nosotros»

«Nunca renuncié a mis ideales socialistas y regreso al grupo ahora que se cumplen todas las condiciones» Vicepresidente de la Diputación de Lugo

Precisamente la incorporación de Martínez al gobierno allana el camino de Campos de cara a aprobar las cuentas de la Diputación lucense para este año y evitar así los quebraderos de cabeza que este trámite le causó en 2016. Con el voto favorable del alcalde de Becerreá, el dirigente socialista necesita únicamente el respaldo de los dos diputados del BNG para aprobar los presupuestos. Campos espera poder sacar adelante las cuentas del ente provincial la segunda semana de marzo «por unanimidad», aunque admite que aún «faltan unos pequeños flecos».

Los nacionalistas, antiguos socios de gobierno del PSdeG en el Pazo de San Marcos, explicaron ayer que el regreso de Martínez al gobierno no influirá en la negociación de los presupuestos y que solo respaldarán las cuentas públicas si se tienen en cuenta sus demandas. Más crítica se mostró la presidenta provincial del PP, Elena Candia, que aunque no descarta apoyar las cuentas de Campos, calificó este episodio como un «capítulo más de una tragicomedia» que a veces incluso provoca «vergüenza ajena».

Militancia en el PSOE

Militancia en el PSOE

Aunque Martínez regresó ayer a la disciplina del grupo provincial socialista, el alcalde de Becerreá continúa suspen