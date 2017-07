El cuerpo momificado de la mujer hallada en Culleredo no presentaba signos de violencia

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha descartado que el cadáver momificadode la mujer que fue encontrada en su domicilio en Culleredo (La Coruña) presentase signos de violencia y ha remitido a la investigación para «conocer las causas de la muerte», aunque ha adelantado que «no parece que haya nada extraño».

En declaraciones a lo medios de comunicación en La Coruña, Villanueva ha indicado que, tras la observación ocular del cuerpo, «no parece que haya signos de violencia»; pero ha insistido en que es necesario que avance la investigación «para conocer las causas de la muerte: si es por caída, por haber ingerido algo o por causa natural».

El cadáver momificado de la mujer fue encontrado este lunes por agentes de la Policía Nacional en el interior de la vivienda después de que los vecinos alertasen de que no tenían noticias de ella desde hacía años.

Villanueva ha dicho que habrá que esperar al resultado de las «pruebas correspondientes de autopsia» para poder fijar una fecha exacta de fallecimiento» y «determinar las circunstancias de la muerte». Hasta el momento, y en base a las declaraciones de lo vecinos, todo apunta a que la mujer llevaría desaparecida «en torno a unos cinco años».

No había denuncia

Precisamente, el paso del tiempo y el hecho de que los vecinos no alertasen antes es algo «extraño» en este suceso. «Lo más extraño es que no la echasen en falta en un periodo de tiempo más corto», ha afirmado el delegado. «Lo curioso es que, después de tanto tiempo, no consta ningún tipo de denuncia ni nada parecido», ha añadido al respecto.

Hasta el momento, según ha comentado el delegado del Gobierno, la investigación se basa en las declaraciones de los vecinos, por lo que habrá que esperar a que avance la investigación «para conocer el último movimiento» de esta persona y poder así situar la fecha de su fallecimiento.

Villanueva ha realizado estas declaraciones en la Delegación del Gobierno, donde ha presidido la reunión de seguimiento del «Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Educativos» desarrollado en el curso académico 2016-2017.