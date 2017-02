Habrá quien piense que septiembre de 2019 es demasiada espera para una obra, la del AVE, que inicialmente iba a estar lista en 2010 pero que sucesivamente se fue retrasando a 2012, 2016 y 2018, y que si finalmente se termina en dos años y medio sumará 18 años de obras y casi una década de retraso con relación a lo previsto en un primer momento.

¿Demasiado tarde? Probablemente sí, pero es importante ser práctico y mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, para no convertirnos en estatuas de sal. El lamento y el reproche nunca en la vida han dado frutos y lo que deberíamos hacer es presionar todos al ministerio de Fomento para que lo poco que queda por hacer se haga bien y sin soluciones rápidas de las que nos arrepentiríamos sólo un instante después de estrenada la vía.

Dicen que los gallegos no se sabe si subimos o si bajamos, pero en estas cosas sí tenemos claro que mejor hacerlas bien que rápido.

Además, si buscamos habilidad a la hora de pedir, no estaría mal no ser demasiado pesados con el AVE, porque no es la única infraestructura ferroviaria pendiente. Son importantes también la conexión de alta velocidad con Lugo y Ferrol, y la renovación de las vías del tren Celta hacia Portugal y del Feve que debería acercarnos a Asturias y al Cantábrico. Aprovechando que De la Serna es santanderino éste podría ser el momento de apostar por el Ferrol-Gijón, que si se hace bien podría acabar siendo Ferrol-San Sebastián en tiempo razonable.

Tenemos suerte de contar con un gobierno que aunque débil por falta de mayoría, tiene claro que el tren del S.XXI tiene que llegar a todos los rincones de España, el problema puede venir de la oposición porque en sus manos está permitir que los tramos pendientes avancen o que en unos meses tengamos que estar de nuevo reformulando plazos. Ciudadanos y Podemos tienen ahora la oportunidad de demostrar que apoyan en AVE a Galicia, y además no con palabras, sino con hechos, que es como vale.