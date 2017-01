La Coruña lanza a Antón Arias como único candidato para presidir la CEG

En el último momento. A falta de escasas horas para que se cerrase sin aspirantes el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la patronal gallega, la Confederación de Empresarios de La Coruña presentaba «in extremis» al único candidato que se medirá en el proceso electoral: el constructor coruñés Antón Arias Díaz-Eimil. Con este inesperado movimiento, la organización herculina –liderada por el expresidente de la CEG Antonio Fontenla y cuyo vicepresidente es el propio Arias– se desmarca del acuerdo establecido entre todas las provincias para prolongar los tiempos del proceso en aras de buscar un nombre de consenso que suscitase el respaldo unánime de los miembros de la patronal.

Pese a ser el único aspirante, no está claro que el empresario coruñés vaya a ser el próximo presidente de la patronal gallega. Los estatutos de la organización recogen que si el candidato no logra el respaldo unánime de los electores deberá procederse a una votación, donde tendrá que ser escogido por mayoría simple. Antonio Arias cuenta con el apoyo de la confederación de La Coruña y –previsiblemente– también será apoyado por la de Lugo, que reunirá en los próximos días a sus órganos de gobierno. Por el contrario, las provincias de Orense y Pontevedra criticaron ayer la «falta de consenso» en torno al aspirante.

De no haber unanimidad, el constructor deberá lograr la mayoría simple de los votos para ser presidente

Especialmente críticos se mostraron desde la Confederación de Orense, que, mediante un comunicado, calificaron como «deslealtad» la presentación de la candidatura de Antón Arias por entender que «rompe el acuerdo» alcanzado por todas las provincias para retrasar los tiempos del proceso electora. Por este motivo, los orensanos instan al resto de confederaciones a dar respuesta a esta «falta de respeto» votando en contra del candidato.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, alabó la figura del constructor coruñés, pero censuró que la organización pontevedresa tuviese conocimiento de la existencia de esta candidatura minutos antes del cierre del plazo. «No es una candidatura de consenso», denunció.

Respaldo de Lugo

Está previsto que además del respaldo de la confederación coruñesa, Antonio Arias reciba el apoyo de los empresarios lucenses. Su líder, Jaime López, que ostenta además el puesto de secretario general en funciones de la CEG, calificó ayer al constructor como una persona con «un perfil negociador y gran talante». López admite que esta candidatura los cogió «por sorpresa», pero considera que «no es deseable» que no se escoja presidente en las próximas elecciones. Además, el líder de los empresarios lucenses, que en los últimos meses ofreció su respaldo público a Antonio Fontenla, lamentó no haber logrado «convencer» al expresidente de la patronal y halagó su actitud «generosa» con la organización. «Ha dado un paso atrás, sabiendo que seguramente ganaría este proceso electoral», señaló el empresario lucense, quien aclaró que Fontenla «no iba a dar ese paso» si no contaba con el apoyo de todas las provincias.