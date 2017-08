Cortabitarte dice no saber qué es una declaración integral de riesgo

El cargo de Adif investigado por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois, que dejó 80 muertos, afirmó la semana pasada ante el juez que no sabe «lo que es» una evaluación integral del riesgo. En su declaración ante el juez, a la que ha tenido acceso EP, aseveró que ese «concepto no existe en ningún sitio» de la normativa. Cortabitarte era el jefe de seguridad en la circulación en el momento que ocurrió la tragedia (el 24 de julio de 2013) y está imputado por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave. Cortabitarte explicó que para poner en funcionamiento la línea se realizaron más de 400 viajes de simulación comercial.

Tras difundirse sus declaraciones, la plataforma de víctimas recordó ayer que las pruebas en la línea entre Orense y Santiago de Compostela se realizaron con el sistema de seguridad ERTMS activado, a menor velocidad y con otro modelo de tren. «En resumen, pruebas irreales, no válidas, que no tienen que ver con la situación real», afirmó el portavoz de la asociación de afectados por el siniestro, Jesús Domínguez.