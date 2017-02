Contra la vejez al volante

Como muerto en vida, pasan los días para Eladio en su aldea. Viudo y sin poder acercarse a la farmacia, al bar o a la tienda de ultramarinos –a no ser que lo acerque un vecino– porque ya la artrosis y los primeros síntomas del alzheimer hicieron que le retiraran el carnet de conducir. Eladio en realidad no existe, es la singularización inventada de un episodio más y más frecuente en Galicia. Existen 310.000 gallegos mayores de 65 años con carnet de conducir, un colectivo expuesto al señalamiento público de muchos por la elevada siniestralidad, pero abierto a los matices que el trazo panorámico de la actualidad no siempre permite.

«Evidentemente, no se puede comparar a una persona de 65 años con una de 90», sostiene el responsable de la DGT en la provincia de Orense, David Llorente. En su departamento, los conductores de la tercera edad eran 22.000 personas en 2009. En siete años, la cifra se dobló, hasta los 45.000 de hoy. Casi un 25% del total de personas titulares de permisos de circulación en la provincia, una de las más envejecidas. «Sí, es el tema que me inquieta desde hace años», explica a ABC. «En 2009, por una directiva europea, cambiaron los plazos de revisión de los permisos a cinco años. Y esto es una barbaridad».

La Dirección General de Tráfico recurre con mayor frecuencia a los códigos de restricción. Aparecen en el dorso del permiso y pueden acotar la movilidad de personas ancianas al volante. «En Orense ponemos muchísimos, en coordinación con los psicotécnicos, el del radio de acción». Limita la circulación a un perímetro trazado desde el entorno habitual de la persona. Por ejemplo, a diez kilómetros a la redonda desde el domicilio. Eladio, con este sistema, podría ir al bar y a la farmacia. Hay más: barreras a la conducción nocturna, por pérdida de capacidad visual o auditiva o para impedir la entrada a las autopistas. Según los datos de Llorente, uno de cada dos informes psicotécnicos validados en su provincia cuentan con alguna restricción. En las oficinas de la DGT, en ocasiones, se ven a familiares con informes médicos en la mano: «Son cada vez más habituales. Te dicen: "Oye que no quiero que mi padre conduzca y no quiero que se entere"».

«El 18% de los conductores mayores de 65 años da lugar a un 24% de los fallecidos, aun haciendo menos kilómetros» Teniente Coronel Molares | Responsable de Tráfico en Galicia

A veces es la Guardia Civil o los cuerpos policiales de los concellos los que actúan de oficio. «Un agente, si detecta un síntoma evidente en cinco o diez segundos, observa que no es apto para circular», destaca el teniente coronel Molares, máximo responsable de Tráfico en Galicia. «No es un problema singular de Galicia, pero es cierto que aquí la problemática es un poco mayor». Percibe que, en los últimos cinco años, un «aumento de las propuestas de reconocimiento extraordinario» para que los conductores, en su mayoría gente de avanzada edad, se sometan de nuevo a un examen psicotécnico.

La Guardia Civil se bate a diario contra la necrología de los datos. «El 18% de los conductores mayores de 65 años da lugar a un 24% de los fallecidos, aun haciendo menos kilómetros», detalla Molares. El frente común de las administraciones y las autoridades judiciales actúa en varias direcciones. «Hacemos muchas cosas. Trabajamos con los titulares de las vías para mejorar la señalización de las entradas a las autopistas y estamos participando en la formación sobre este colectivo para que adopten buenos hábitos».

«Cada vez es más habitual que venga un familiar y te diga: "No quiero que mi padre conduzca, pero no quiero que se entere"» David Llorente | Responsable de la DGT en Orense

La Federación gallega de Autoescuelas se suma a este último punto. Sobre la criminalización al conductor mayor, su presidente, José Manuel López, aclara que «no hay que echar tanta leña al fuego. Hay problemas mucho mayores». Cree que las jornadas de formación deberían extenderse hasta los concesionarios, cuando se produzca la compra de un vehículo nuevo». Pero, especialmente, en las autoescuelas: «Hay que concienciar a la gente de que le tienen que enseñar a conducir, no a sacar el carnet».

El rol de los psicotécnicos

Tráfico está vigilante sobre el papel de los centros de reconocimiento: los psicotécnicos. Molares previene que «por el motivo que sea, pueden ser todo lo exhaustivos que se requiera. Estamos ahora en esa fase». Llorente reclama, como solución, que los centros puedan tener acceso al historial clínico de los aspirantes para incrementar, a un tiempo, la información disponible y la exigencia de responsabilidades. «Es un tema delicado, pero habría que debatirlo. Se abrirá cuando entre alguien por el carril contrario y ocurra una desgracia. Siempre pasa igual y, entonces, nos echaremos las manos a la cabeza».