Consejeros y directivos de Abanca cobrarÃ¡n en acciones desde 2018

La entidad financiera de origen gallego celebrará el próximo lunes 26 de junio la junta general ordinaria de accionistas en la sede la obra social, Afundación, en La Coruña. Además de aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, la firma bancaria llevará a cabo algunas modificaciones en los planes de remuneración de los consejeros y de algunos de sus directivos.

Respecto al sistema de retribución, el orden del día incluye, en su punto número seis, la implantación de un incentivo a largo plazo para los consejeros ejecutivos y algunos directivos de la compañía. Este plan salarial supone la asignación a los beneficiarios de un número de unidades representativas del derecho a recibir en el futuro una acción de Abanca («Restricted Stock Units» o RSU); este número estará sujeto a determinadas condiciones y, además, se calculará en función del salario fijo de estos profesionales. La conversión de los derechos en acciones de la firma se realizará siempre una vez verificado el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 2018-2020.

«En función del nivel de cumplimiento de estos objetivos al final del período para cada participante se convertirá el porcentaje de RSUs concedidas en acciones del banco, correspondiéndose una conversión del 100% de las RSUs en acciones con un nivel de cumplimiento del 100% o superior en todos los objetivos definidos para el directivo, y reduciéndose el porcentaje de conversión si no se alcanza el cumplimiento del 100% en todos los objetivos, pudiendo llegarse a la no conversión de ninguna de las RSUs concedidas si no se alcanzan los niveles mínimos de cumplimiento definidos», explica la entidad.

Los beneficiarios de este sistema de remuneración serán determinados directivos y personal clave de la entidad hasta un máximo de 50 personas incluyendo a los consejeros ejecutivos «que cumplan con una serie de criterios establecidos al efecto en cada momento y que sean por tanto invitados a participar en el plan», añade. Este nuevo modelo salarial tendrá una duración de seis años y el importe máximo destinado al mismo en caso del cumplimiento al 100% de los objetivos señalados será de 6,5 millones de euros.

Más variable

Otro de los cambios que se producirán el la junta del lunes en el ámbito de la remuneración hace referencia al porcentaje máximo de retribución variable respecto al fijo para 17 directivos de la entidad (personal cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo del banco). Par ellos se fija una ratio máxima del 200% entre los componentes variables y fijos de la remuneración total. Entre estos directivos se encuentra el consejero delegado de la entidad financiera, Francisco Botas.

La junta general de accionistas aprobará también el próximo lunes la reelección de la compañía auditora de las cuentas de Abanca Corporación Bancaria, S.A. y de su Grupo Consolidado. Esta actividad recaerá en la entidad auditora KPMG, que ejercerá la auditoría de cuentas del banco correspondientes a los ejercicio 2017, 2018 y 2019.