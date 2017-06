Condenada a devolver un dÃ©cimo que se encontrÃ³ premiado con El Gordo

Una lucense ha sido condenada a seis meses de multa y a devolver el importe de un décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad de 2014 que se encontró en la calle en Lugo. La denunciante demostró que el billete era suyo, tras probar que escribió el nombre «Inés» en él. La demandada había intentado borrar el nombre del reverso del billete, una «maniobra evidentemente tendente a evitar su identificación como el billete de lotería extraviado», afirmó el juez.

Los hechos se remontan al 2014, cuando la denunciante compró siete décimos del número 13.437 en una céntrica administración lucense. Al hacerlo, marcó con el nombre los siete, pero uno de ellos acabó extraviado días antes del sorteo. La demandada, con siglas R.F.F, se encontró el billete y se dirigió a una sucursal para cobrar los 320.580 euros del premio tras comprobar que había sido premiado.

Obsesionada con el 13

La condenada argumentó en su defensa que es «una obsesionada por los billetes de lotería acabados o que comiencen en trece», algo que para el juez no deja de ser «una circunstancia anecdótica». El magistrado afirma, por el contrario, que es una obsesión que se remonta a un año después de haberse encontrado el décimo, algo que corroboró una vendedora de la ONCE, testigo en el juicio. «Cabría plantearse si esa afición no nació tras el incidente que estamos enjuiciando», se pregunta el magistrado en su sentencia, hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Además, la demandada afirmó que ella había comprado el billete en la administración y que no se lo había encontrado. Esta versión fue negada por la vendedora, llamada a declarar como testigo, que recalcó que no se pone a la venta ningún billete marcado o encontrado en la calle. El juez consideró demostrado que esta persona se había encontrado casualmente el billete, aunque descartó que fuese hurto o sustracción, como pedía la acusación.

La mujer tendrá que afrontar una multa de seis euros diarios durante seis meses, además de devolver el importe abonado por el décimo. La demandante intentó cobrar los 400.000 euros íntegros de premio, incluida la parte de impuestos, algo que el magistrado no aceptó ya que «lo que se trata aquí no es que la perjudicada sea la agraciada por el sorteo, sino que sea indemnizada en el importe que le hubiera correspondido”, que son los 320.580 euros.