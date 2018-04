Cómo se autentifica un Banksy El barrio de Canido, situado en la periferia de la ciudad de Ferrol, amanecía este martes con una pintura firmada por este famoso artista urbano. Los vecinos tratan de identificar la autoría de la obra, que podría ser la primera del grafitero británico en España

Zoraida Rial

@Zrial Seguir Santiago Actualizado: 18/04/2018 13:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Aparecen dos nuevos murales de Banksy en Nueva York

«¿Lo habrá pintado Bansky?». Es la pregunta que se hacen todos los vecinos del barrio de Canido desde que este martes un muro de esta zona periférica de la ciudad de Ferrol apareciese con una pintura firmada por el reconocido artista urbano. La obra respondería al llamamiento que el pasado mes de septiembre realizaron los organizadores del festival artístico «Las Meninas de Canido». Por aquel entonces, los vecinos reservaron una pared de la ciudad para que el grafitero británico pudiese reinterpretar la célebre obra de Velázquez, poniendo así en el mapa esta celebración en la que cada año participan decenas de artistas de Galicia y el resto de España. Tras la aparición de esta misteriosa pintura, los responsables del proyecto tratan ahora de verificar la autenticidad de la obra, que podría ser la primera del artista internacional en nuestro país.

«Estamos enviando las fotografías a todas las referencias que tenemos del entorno de Bansky, a cuentas de Instagram, a correos electrónicos. Estamos intentando que circule por las redes sociales para que llegue a él y a ver si da alguna señal. Nosotros no podemos demostrarlo, tiene que ser alguien de su entorno que lo sepa con seguridad o que el propio autor reconozca su trabajo», explica en conversación con ABC Eduardo Hermida, responsable del festival «Las Meninas de Canido». Según Hermida, hace cosa de un mes, los organizadores del evento recibieron un correo electrónico firmado como «Banksy Crew» en el que les solicitaban las coordinadas exactas del muro reservado para el reconocido grafitero. «Creemos que ese correo es de gente de su entorno», relata. No es la primera vez que personas presuntamente próximas al artista se ponen en contacto con los responsables de este evento. Ya el año pasado varios artistas de Bristol, lugar del que es originario el grafitero, solicitaron participar en festival artístico que cada año acoge el barrio de Canido.

En todo caso, desde la organización del evento aclaran que no es posible realizar ningún tipo de prueba pericial que ratifique con certeza la autoría. Aseguran que la plantilla utilizada en Ferrol es «prácticamente la misma» que la que Bansky utilizó para realizar una conocida pintura en el centro de la ciudad británica de Brighton. Del mismo modo, la firma del artista también está realizada con una plantilla, por lo que «no es una firma identificativa y personal». «Cuando apareció pensaba que era casi imposible que fuese de él, pero ahora ya estamos un poco más optimistas, aunque es muy difícil de demostrar y no queremos hacernos ilusiones para que después se confirme que no es real», aclara Eduardo Hermida.

Repercusión

Desde la aparición de la pintura, la expectación en el barrio de Canido se ha multiplicado. Ya el año pasado la acción de los organizadores de «Las Meninas de Canido» alcanzó un enorme eco nacional e internacional. La campaña llegó a medios extranjeros como The Times, The Daily Telegraph, La República, Le Parisien o The Guardian. En este sentido, desde la organización del festival artístico destacan que, aunque la obra no sea finalmente autoría de Bansky, habrá servido para extender el nombre del evento por todo el mundo y atraer así a artistas consagrados. «En Canido cada día aparece algo nuevo, hay una nueva sorpresa. El arte está presente durante todo el año», resaltan.