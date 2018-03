El comité de huelga intenta forzar una reunión con la Xunta, que mantiene su última oferta Los sindicatos convocan protestas frente a la sede del Gobierno gallego, a donde acudirán este lunes para tratar de negociar. El Ejecutivo autonómico «ni confirma ni desmiente» que vaya a recibirlos, sí aclara que no propondrá nuevas subidas

El conflicto en la Justicia gallega encara una semana decisiva. Después de que los funcionarios instasen al comité de huelga a rebajar sus pretensiones salariales para intentar poner fin al paro indefinido iniciado el pasado 7 de febrero, los representantes sindicales acudirán este lunes a la sede del Gobierno gallego en Santiago con la intención de forzar una reunión de la mesa de negociación que se traduzca en una nueva oferta al alza. No obstante, fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por Europa Press «ni confirman ni desmienten» si recibirán a las centrales. Argumentan que, después de que el comité de huelga rechazase ocho incrementos retributivos, no plantearán una nueva subida salarial para los trabajadores de la justicia, por lo que rechazan dar continuidad a una «subasta infinita».

Con el fin de arrancar una nueva oferta por parte del Gobierno gallego, las centrales han convocado una protesta frente a las dependencias de la Xunta en San Caetano. Además, han distribuido un documento a los trabajadores para que hagan constar por escrito que «rechazan» el incremento salarial planteado por el Gobierno gallego. «Lo que va a pasar es todo un galimatías. Si la actitud de la Xunta va a ser la que manifestó en los medios y lo que nos comunicó por carta pues evidentemente no se va a negociar, simplemente se va a ir allí a mantener la lucha, por así decirlo. No pueden decir que no se van a mover nada en el punto más conflictivo, que en este momento es el económico», apuntó en conversación a ABC Nilo Fernández, portavoz de SPJ-USO, sindicato mayoritario en la administración de justicia.

La última oferta planteada por el Ejecutivo autonómico contempla para los trabajadores un incremento salarial por categorías que alcanzaría los 133 euros mensuales en el caso del cuerpo de gestión, 108 para los de tramitación y 105 para los funcionarios de auxilio. Unas subidas a las que habría que sumarle el incremento pactado con el Ministerio de Hacienda y que, en conjunto, supondría —según los cálculos de la Xunta— que los trabajadores públicos gallegos pasasen a cobrar hasta «cuatro mil euros más al año», situándose así de quintos en la tabla salarial con respecto al resto de autonomías.

Además, la oferta rechazada por las centrales incluye el compromiso del Ejecutivo autonómico de realizar revisiones periódicas para garantizar que las cantidades percibidas por los funcionarios gallegos estén siempre por encima de la media del resto de comunidades, cumpliendo así una de las principales demandas de este colectivo desde que estalló el conflicto. Asimismo, el Ejecutivo autonómico manifestó su intención de llevar a cabo un «plan de recuperación» en los juzgados gallegos a través de horas extra para avanzar en el trabajo atrasado una vez se ponga fin al paro que se prolonga desde hace más de mes y medio.

Durante el último encuentro, mantenido el 19 de marzo, fueron los representantes de la Xunta los que dieron por rotas las negociaciones después de que el comité rechazase reducir sus demandas salariales, que pasaban por reclamar un incremento lineal de 190 euros al mes. Posteriormente un 65% de los trabajadores instó a las centrales a rebajar sus exigencias salariales en la consulta convocada el pasado miércoles, aunque desde el comité de huelga aseguran que este hecho no implica que la mayor parte de los funcionarios estén de acuerdo con la cantidad que ofrece el Gobierno gallego. «La consulta solo nos da libertad para bajar [la demanda salarial] de 190 euros, pero pueden ser 180 o 189», señala Nilo Fernández. Desde el Gobierno gallego ya aclararon que el incremento solicitado por las centrales resultaría «inasumible» .

Balance de las centrales

Los sindicatos calculan que el colectivo ha perdido ya cerca de tres millones de euros en salarios, al estimar que cada día han sido algo más de mil los trabajadores que han secundado la huelga —sin contar los que perciben salario por estar en servicios mínimos—, lo que multiplicado por 33 días hábiles de huelga indefinida y a su vez por un sueldo medio diario de unos setenta euros, arroja un saldo en torno a 2,5 millones de euros.