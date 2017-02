Comité de empresa de Ferroatlántica: «Esto es un falso plan industrial, todo mentira»

La desconfianza traba las relaciones entre el comité, las centrales sindicales y la dirección de Ferroatlántica. Desde que en octubre del pasado año las hidroeléctricas adquirieron su actual condición de traspasables, se han sucedido concentraciones, encierros o movilizaciones en los diez concellos afectados por el conflicto. El respaldo de los alcaldes, ninguno del PP, es cerrado. Al menos en público.

El portavoz del comité, Alfonso Mouzo, relata a ABC que los 200 millones anunciados por la empresa para revertir en forma de inversiones los perjuicios del cierre no es que no sean suficientes, sino que no son creíbles. «Esto es un falso plan industrial, es todo mentira; si ves desde el pasado mes de octubre, la empresa no hizo otra cosa que contar mentiras. Empezando por el precio», denuncia.

Mouzo desecha cualquier hipótesis que pase por una división entre la representación de los trabajadores. «Aquí no hay división ninguna», señala, y pone como prueba la pluralidad sindical que integra el comité. Seis de la CIG, cuatro de la UGT y tres de Comisiones Obreras. Su presidente es Santiago Paz (UGT), la secretaria es Cristina Guerreiro (CC.OO.) y él, de la central nacionalista, es el portavoz. «Es todo uno».

De la reunión mantenida en Cee con Pedro Larrea, ningún cambio. «Anuncian el horno 23 y ya se prometió en el año 2000, empezaron a construirlo y no salió adelante. Todo lo que empiezan no terminan nada». Las factorías, como la de Brens, «se caen a cachos», describe. Ferroatlántica la reivindica como su «joya de la corona». La compañía, en su mayoría propiedad del Grupo Villar Mir, niega la vinculación entre las centrales y las fábricas. Pero Mouzo alega que no existe separación real: «Somos un único centro de trabajo con un único comité de empresa».

Solicitud a la Xunta

El Gobierno gallego se mantiene inalterable. A preguntas de ABC, sostienen que la administración no se posiciona mientras no exista a su disposición una solicitud formal de venta de las centrales. La Xunta es la titular de las concesiones y la depositaria de los derechos de explotación de los ríos Xallas y Grande, las aguas que ofrecen materia prima para las hidroeléctricas. Dos sentencias, una del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), confirman que las dos actividades de Ferroatlántica en la comarca en realidad son una sola. Para la empresa, esa vinculación legal ya no tiene sentido.

El conflicto, enmarañado, se resolverá en cuestión de semanas. Por lo pronto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responderá en el próximo pleno del Parlamento sobre el estado de la cuestión.