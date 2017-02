El comitÃ© considera ilegal el acuerdo de FerroatlÃ¡ntica para deshacerse de las hidroelÃ©ctricas

Los trabajadores de Ferroatlántica en la Costa da Morte comparecen, de momento, impasibles ante el acuerdo que Ferroglobe —el grupo propietario— ha sellado para vender por 153 millones de euros sus centrales hidroeléctricas en Cee, Dumbria y Aragón. La ley, dicen, les ampara. «Es un acuerdo ilegal, va contra el título concesional y contra dos sentencias judiciales, una del Tribunal Supremo y otra del TSXG», manifiestan fuentes del comité de empresa a ABC. La jurisprudencia sentenció que no se pueden enajenar por separado las dos actividades que Ferroatlántica practica en la costa coruñesa. Es, por un lado, la producción de energía a través de la explotación pública de los ríos Xallas y Grande, y por otro, la elaboración de ferroaleaciones en sus factorías. Casi cuatrocientos puestos de trabajo en total, estiman los sindicatos. Aseguran que la venta de una sola parte del negocio —las centrales, en este caso— iría contra las cláusulas de la concesión, expedida por la Xunta de Galicia.

Para el Gobierno gallego, sin embargo, no hay nada nuevo por lo menos hasta que la empresa presente un oferta oficial. El conselleiro de Industria, Francisco Conde, afirmó ayer que «en la situación de Ferroatlántica no hay ningún cambio. El Gobierno no tiene ningún tipo de solicitud para proceder a la segregación». Y tras una reunión con los representantes de la plantilla, el grupo parlamentario de En Marea ejercerá «presión» en el próximo pleno para que Feijóo mantenga su compromiso con los empleos.