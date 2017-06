Comienza el juicio por la mujer asesinada en el hospital de Orense

La Audiencia Provincial Orense comienza a juzgar la muerte de Isabel Fuentes, la mujer de 66 años asesinada presuntamente por su marido en una cama del hospital donde se recuperaba de un supuesto intento de asesinato, del que también se acusa a quien era su esposo, que había sufrido pocos días antes en su casa en la localidad de Verín. El caso se juzgará del 19 al 22 de este mes, pero este martes se llevó a cabo una primera prueba pericial anticipada. Aniceto Rodríguez, de 77 años, se enfrenta a 39 años de cárcel, los que pide la Fiscalía por un delito de intento de asesinato (14) y por un delito consumado de asesinato (29). La acusación particular eleva su solicitud de prisión diez años más por considerar que existe agravante de «ensañamiento», mientras que la defensa del hombre la rebaja a solo siete al entender que se trata de un delito de lesiones y de otro de homicidio con el atenuante de trastorno mental transitorio.

Parte de esta primera jornada se destinó a determinar qué ocurrió en la vivienda que ambos compartían la noche del 1 de abril 2015, donde regresaron hacia las 21.00 horas. Según relata el fiscal, aprovechando que la mujer se había quedado dormida en el sofá mientras veía la televisión, él «se acercó a ella portando un martillo en las manos y, prevaleciéndose de su situación de indefensión», le golpeó al menos en tres ocasiones «con ánimo de acabar con su vida». «En la firme creencia de que ya había acabado con la vida de su esposa, el acusado se dispuso a preparar la casa con el fin de aparentar que habían sido víctimas de un robo», sostiene el fiscal.

Dos puñaladas en la cama

«Hay una continuidad y un aumento del sufrimiento deliberado. Ganas de matar e inquina»

Esta fue la teoría seguida de inicio en las pesquisas. Al no haber medidas contra el hoy acusado, pudo permanecer, donde ingresó muy grave. Sonada y sin poder comunicarse más que con ligeros movimientos de cabeza y apretones de mano, estuvo hasta el 29 de abril en la unidad de reanimación. Después, fue traslada a planta. Su hija, su yerno y su marido, se turnaban para dormir con ella en la habitación. En la madrugada del 8 de mayo, mientras su esposa y la compañera de habitación dormían, el fiscal afirma que el acusado le «levantó su camisón y le asestóque portaba». También «se dio a sí mismo diversas puñaladas en el abdomen, brazo izquierdo y cuello, produciéndose una hemiplejía», detalla.

«Hay una continuidad y un aumento del sufrimiento deliberado», declaró la abogada de la acusación, quien ve evidente «las ganas de matar y la inquina». Los peritos presentes en la sesión descartaron el robo en el primer ataque. «En todos los intentos de robo que he visto hasta ahora no se ven tantas lesiones como esta», apuntó uno de ellos. La defensa argumenta que tras lo sucedido en el domicilio, «si no fuera porque Aniceto llamó a los vecinos y a los servicios sanitarios, [la mujer] seguramente habría muerto» ese primer día.