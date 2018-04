Ciudadanos no descarta apoyar a un candidato del PP alternativo a Cifuentes El secretario general de los naranjas, José Manuel Villegas, tampoco cierra las puertas a respaldar la moción de censura aunque puntualiza que lo importante no es «el cambio de sillas»

«No nos tiembla el pulso». Con esta advertencia, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado en el aire un amplio abanico de opciones para forzar la salida de Cristina Cifuentes. Entre ellas, la promulgación de un candidato del PP alternativo a la actual presidenta madrileña: «Es una alternativa», ha sentenciado el dirigente naranja desde Galicia, adonde también han ido a parar los ecos del caso conocido como mastergate.

Villegas ha aterrizado en Santiago cuando no se habían cumplido ni veinticuatro horas desde las confesiones de la presidenta del tribunal que debía valorar el Trabajo de Fin de Master (TFM) de Cifuentes. Sus declaraciones, en las que reconocía haber falsificado un acta oficial, precipitaron ayer la presentación por parte del PSOE de una moción de censura.

La opción está encima de la mesa, pero de momento Ciudadanos la observa desde la distancia. Villegas ha reconocido que cada vez que surgen novedades alrededor del asunto, ya en manos de la Fiscalía, «empeora la posición» de la mandataria popular. «Hay que ver cuánto aguanta». Tal y como ha puntualizado en rueda de prensa, la formación no se cierra a «ninguna posibilidad» por lo que ni existe un rechazo rotundo a la moción, ni tampoco a suscribir otras «opciones previas», aunque sin llegar a concretar cuáles.

«No nos tiembla el pulso, pero por otro lado, lo importante no es el cambio de sillas. Hay algunos que no quieren se que sepa la verdad, y hay otros (en referencia a Podemos y el PSOE) a los que no le interesa la verdad, sino la poltrona del poder», ha razonado.

Según el secretario general de Ciudadanos, lo primordial es conocer los hechos a través de una comisión de investigación, el «ámbito» en el que se pueden poner negro sobre blanco las «conexiones e irregularidades» entre la Universidad Rey Juan Carlos y la presidenta madrileña. «Tenemos que actuar con responsabilidad y llegar al fondo de la cuestión, en vez de reaccionar en caliente a cada titular de determinados medios de comunicación», ha expresado. «Si se confirman las sospechas, va a tener que asumir responsabilidades y se lo vamos a exigir».