CASO DIANA QUER El Chicle vuelve a cambiar de versión: admite que estranguló a Diana y exonera a su mujer El autor confeso de los hechos ha evitado en todo momento cruzar la mirada con la del padre de la joven. «No ha levantado la cabeza», aseguró Quer

PATRICIA ABET

RIBEIRA (LA CORUÑA) Actualizado: 04/05/2018 16:30h

El autor confeso de la muerte de Diana Quer ha compartido este viernes habitación con el padre de la joven, pero en ningún momento José Enrique Abuín se ha atrevido a cruzar la mirada con Juan Carlos Quer. «Ha mantenido la cabeza bajada siempre. Yo he buscado su mirada, pero no lo he logrado» aseguró el padre de la fallecida después de cuatro intensas horas en sede judicial. Durante este tiempo, al Chicle se le han leído las imputaciones que se le achacan y que, en el caso de la acusación particular y de la Fiscalía, incluyen el asesinato y la agresión sexual.

El traslado de estas acusaciones al único investigado por la muerte de la madrileña era un trámite obligado desde que el juez puso en marcha el pasado miércoles la maquinaria para que Abuín sea juzgado por un tribunal ciudadano. Lo que no estaba en el guión era que el Chicle declarase para dar una nueva versión de lo acontecido aquella negra madrugada del 22 de agosto de 2016 en la nave de Asados.

A sabiendas de los resultados de la autopsia de cuerpo de la muchacha, que reveló un estrangulamiento, el autor confeso ha reconocido que la asfixió, negando así una primera versión en la que defendió que Diana había sido atropellada accidentalmente. El Chicle también ha liberado de toda carga a su pareja, a la que hace tan solo unas semanas acusado de haberlo acompañado aquella noche en una carta escrita desde prisión que hizo llegar a sus padres. La inesperada declaración del acusado ha sido valorada por el abogado de Quer, el penalista Ricardo Pérez Lama, como «contradictoria y contraria a la que hizo en su momento, pasando de una mentira a otra».

Más datos sobre la autopsia

Para desmontar esta nueva teoría, la familia de Diana ha solicitado nuevas pruebas que el instructor deberá valorar en un plazo de cinco días. Entre ellas se incluye la reconstrucción del crimen, que el propio Abuín deberá autorizar, y una recreación virtual de sus movimientos. También han pedido pruebas encaminadas a aclarar algunos de los resultados de la autopsia del cuerpo de la joven, que permaneció 500 días en el fondo de un pozo.