El casting de Â«OTÂ» acoge en Santiago a las voces Â«escondidasÂ» que quieren ser los nuevos Â«triunfitosÂ»

Un simple «gracias» fue la forma con la que cientos de personas no pudieron continuar su sueño de entrar en la academia de «Operación Triunfo». Un «gracias» tras intentar demostrar en tan solo 20 segundos y a capella las habilidades de cada uno y tras esperar a pleno sol en un casting con una cola que no hacía más que aumentar. Había ganas de «OT», que volverá a Televisión Española este otoño, y se notaba en la fila, llena de gente que creció viendo las galas semanales y apoyando a sus favoritos.

Eso la mayoría. Unos pocos afortunados (pocos, 17 de los 345 que registró la organización) pudieron avanzar a las siguientes fases del casting. Se les podía distinguir porque portaban una pegatina con un número y por la sonrisa, después de la tensión que todos los candidatos afirmaban tener. Y no hacía falta que lo dijesen: sus propios rostros, los calentamientos de voz (incluso por teléfono o entre los árboles) y los paseos en círculo por los alrededores del Palacio de Congresos de Santiago daban buena fe de ello.

«Es una muy buena oportunidad, estoy muy contento». «Es un privilegio, hay muy buen nivel». Son las opiniones de Roi y Alessandra, minutos después de acceder a la siguiente fase, que se celebra este lunes por la tarde. Los clasificados admiten que el gusanillo de poder participar en un programa tan mítico y los meses de formación dentro de la academia son cosas que les atrayeron por encima de otros «talents». Entre el repertorio de artistas elegidos, destacaron Adele, Sia o el grupo Maroon 5. También hubo tiempo para sumergirse en clásicos como «Highway to hell» de AC/DC Y «I believe I can fly» de R. Kelly. Algún valiente optó por idiomas como el portugués, con la ganadora de Eurovisión «Amar pelos dois», de Salvador Sobral.

Entre los que no pasaron, resignación, pero orgullo por haberse atrevido a cantar con la presión del momento, las cámaras y cientos de ojos atentos. Llegados de diferentes puntos como Vigo, La Coruña o Vilagarcía de Arousa, se lo tomaban con filosofía: sabían que era muy difícil. Los familiares esperaban tras la valla, listos para consolar a sus seres queridos. «Lo has hecho genial, yo pensé que te cogían», se escuchó a una madre. La respuesta, también parecida: los nervios no fueron bueños compañeros, aunque alguno le quitó hierro al asunto: «Ya me he llevado la experiencia de cocerme al sol sin ir a la playa», comentaba una concursante eliminada, cuando la temperatura se acercaba a los 30 grados. «Estaba atacada, atacada, me temblaban las manos», decía otra segundos después de recibir su «no».

Juan Camus, invitado excepcional

Quienes valoraron tenían la ardua tarea de decidir en unos segundos el pase de los participantes. Un jurado que, a jornada completa, escuchó uno por uno a todo aquel que quiso interpretar un tema. Se notaba en la cara de Noemí Galera, directora de casting de la productora del programa, Gestmusic, que son jornadas duras y maratonianas. Al contrario, el que se mostraba alegre y relajado era el concursante de la primera edición Juan Camus, que tenía además la responsabilidad de darles la pegatina a quienes consiguieron pasar el primer asalto. Camus, en conversación con ABC, tuvo tiempo de alabar el nivel de Santiago y a unas nuevas generaciones que «vienen muy fuerte». También reivindicó espacios como éste, para que todo el mundo se junte «por algo tan bonito como la música».

Noemí Galera y Juan Camus fueron las dos caras conocidas de la cita - MIGUEL MUÑIZ

Santiago fue una de las paradas de este casting que busca a los nuevos «triunfitos», seis años después de la última edición en Telecinco. Estas pruebas ya han recorrido y recorrerán otras ciudades como Palma de Mallorca, Las Palmas, Sevilla, Bilbao, Barcelona o Madrid, donde concluirán el próximo 18 de julio. Sin duda, en citas como la de hoy y el de las próximas semanas serán necesarias una buena voz, presencia, pero también crema solar y agua para aguantar una mañana entera al sol. Y es que saben que para hacerse un hueco en el mundo de la música también hay que sufrir.