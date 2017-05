Una FP cada vez mÃ¡s profesional

Cristina Villar es uno de los cerca de quinientos alumnos que cursan FP Dual en Galicia, una variante de la Formación Profesional al alza donde la mayor parte del aprendizaje se realiza en una empresa y no en las aulas de un instituto. Estudia el Ciclo Superior de Mecatrónica (enfocado al mantenimiento industrial: electricidad, hidráulica, mecánica...) que comparten el Politécnico de Santiago y Finsa. «Pasamos tres meses en el centro y el resto del año en la empresa, lo que te permite adquirir conocimientos y, a la vez, mostrar tus aptitudes como trabajador. En un ciclo convencional son tres meses, sin apenas tiempo para adaptarte al puesto», explica. El horario y las vacaciones son los mismos que los de cualquier otro miembro de la plantilla, «lo que implica más horas semanales y aporta cierta madurez a los que nunca antes han trabajado», aprecia. Es remunerada con una beca inexistente en otras ramas.

Esta opción educativa echó a andar en la Comunidad a comienzos de 2013 y estos días se ha evaluado su estado en el II Congreso FP Innova Galicia, en la Ciudad de la Cultura. Cristina comparte mesa redonda con representantes de algunas firmas que no han tardado en respaldar este tipo de formación, entre ellas Navantia, CZ Veterinaria-Biofabri, Unión Fenosa Distribución o Paradores. A José Carlos Piñeiro, director de Recursos Humanos de Navantia Ferrol, la FP Dual le retrotrae a lo mejor de la escuela de aprendices que durante décadas surtió de profesionales a los astilleros de Bazán y Astano.

«Desde los años 1999-2000 no renovamos plantilla, con lo que en este momento estamos con los réditos del conocimiento transmitido en ella», explica. De ahí que frente a los retos que Navantia asume con encargos en diversos países, el pasado otoño firmara un convenio de FP Dual con la Consellería de Educación. El proyecto, con una docena de estudiantes, está adscrito al CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) Ferrolterra. Su director, Enrique Pazo, apunta ventajas para los chavales y para sus formadores. Los primeros, que tienen un tutor para cada tres alumnos, «pasan, en tres años, de la formación al trabajo sin darse cuenta» tras rotar por los diferentes talleres de Navantia. «Al terminar, no hay un escalón tan alto como en otros casos. El empresario no necesita buscar currículos después, ya tiene personas a las que fue formando». Las encuestas realizadas en su centro hablan de un cien por cien de satisfacción entre los estudiantes con este incipiente sistema.

En cuanto a los profesores, remarca que «les da un valor añadido porque les obliga a estar actualizándose por el contacto diario de sus alumnos con la empresa». Antonio Javier Iglesias, responsable de la Región Norte de Paradores, también agradece este intercambio: «La FP Dual nos ayuda a descubrir nuestras carencias». De ello se beneficia igualmente Unión Fenosa Distribución. Su delegado en La Coruña, José Antonio Fernández, reconoce que padecieron la misma «brecha generacional» que Navantia y cuando ahora han precisado contrataciones, han pescado con éxito «en el caladero de la FP».

De fármacos a conservas

Cecilia Mariño, directora de Recursos Humanos de CZ Veterinaria-Biofabri, amplía esta perspectiva al celebrar que los profesores puedan acceder a tecnología punta en las firmas asociadas y, al mismo tiempo, los profesionales de estas puedan reciclar sus conocimientos teóricos gracias a la plantilla docente de los institutos. No obstante, advierte una potencialidad mayor: opta por no crear «falsas expectativas» de empleo, sino por subrayar las sinergias que puede haber entre alumnos de FP Dual de ámbitos tan opuestos a primera vista como el biotecnológico —al que pertenece su empresa— y el conservero.

«Las competencias en las que se forman los alumnos de un ciclo de fabricación de productos farmacéuticos sirven, por ejemplo, para una conservera, donde también se esteriliza, se envasa, se estucha y se etiquetan productos con unos altos estándares de calidad. En algunos casos, los procesos y las técnicas no son similares, sino idénticos». Eso aumenta las posibilidades laborales de quienes, mediante este sistema, obtienen un título a priori distinto.

En el apartado de mejoras, Mariño ve indispensable «dar más promoción a la FP entre los niños para que la tengan en cuenta al decidir su futuro». Villar y Pazo anotan las carencias en idiomas. Mª Eugenia Pérez, subdirectora xeral de FP de la Xunta, avanza que ese escollo «se va a resolver pronto».