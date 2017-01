«Caballero bloquea el Campus del Mar por un capricho político»

Por primera vez en sus 70 años Zona Franca de Vigo arranca el 2017 sin presupuestos. La negativa del alcalde a dar por válido un modificativo que incluye la recuperación de dos edificios en la antigua ETEA, vendidos en su día a la Xunta, mantiene bloqueadas, por el momento, las cuentas. Una circunstancia que, no obstante se prevé, tal y como asegura durante el encuentro con ABC su delegada, quien mantiene que siguen trabajando con las prorrogadas de 2016 «con total normalidad». Confía Pedrosa en que la situación se reconduzca lo antes posible.

—¿Dónde está la discrepancia?

—Por parte de este organismo no la hay. El alcalde tuvo la oportunidad de votar contra los presupuestos en julio y no lo hizo. Ni convocó el pleno en 15 días ni en los siguientes siete meses, y la consecuencia es que no tenemos presupuesto. Lo que ocurre es que la normativa que regula la Zona Franca es del año 51, firmada por Franco. Esta contempla que sea el presidente el que convoque el pleno y no está previsto qué ocurre si no lo convoca. No se han podido debatir los presupuestos en todo 2016 porque Caballero no quiso.

—Esto tiene sus consecuencias. Deja proyectos importantes pendientes.

—Así es. El Consorcio tenía previsto una serie de actuaciones, a parte de las que ya venían contempladas en años anteriores, como son la reforma del polígono industrial de Balaídos, el desarrollo de Porto do Molle o la ampliación del Parque Tecnológico, que se planifican en varios ejercicios. Pero hay otras, como la participación en el Campus del Mar, solicitada por la Universidad de Vigo, que se ven seriamente afectadas. Hablamos con la Universidad y con la Xunta y llegamos al acuerdo de recuperar uno de los edificios que previamente se había vendido al Gobierno gallego. Un proyecto votado por unanimidad y que se le trasladó a Caballero en marzo. Cuando ya está todo preparado para firmar, tras cinco meses de negociaciones, y el proyecto de liquidación se lleva al pleno entonces decide que no le gusta.

—¿Se entiende el argumento del alcalde para su rechazo a la compra?

—No se entiende, pero porque no se le regala nada a nadie como dice. Esto es algo que debe quedar claro. La ETEA la vendió Zona Franca a petición de Caballero, no de Teresa Pedrosa, al ayuntamiento y a la Xunta de Touriño en 2009. Pasados los años, ni el Concello ha pagado ni la Xunta en su totalidad. Cuando yo les reclamo el pago, ésta última, a petición nuestra, hace una contraoferta que es pagar parte de su deuda con la entrega de un edificio. Es una operación contable, los 5,5 millones de deuda pasan a inmovilizado. Yo no pago nada, ni regalo nada. Es la misma operación que se le planteó al ayuntamiento para adquirir el rectorado.

—¿Ha podido explicárselo al alcalde?

—En un año le he solicitado hasta diez reuniones y no se sienta a hablar con esta delegada, no cumple sus compromisos y solo negocia a través de los medios de comunicación. Seguiré peleado participar en la ETEA, porque consideró el desarrollo del Campus del Mar fundamental para Vigo. Tenemos una apuesta junto con la Universidad y la Xunta para desarrollar el sector aeroespacial, y la tenemos con todos los organismos para potenciar el del mar. Queremos hacerlo en Vigo y la Universidad en la ETEA. El dinero lo pone el Estado y es incomprensible que el ayuntamiento, que pone cero euros, bloquee una inversión en la ciudad y en un sector clave. Por lo tanto, yo creo que esto es un capricho político de Caballero .

—¿Cree que finalmente cederá?

—Está en su derecho de no hacerlo, pero es censurable que no manifieste su rechazo en el órgano que lo tiene que hacer y solo lo haga a través de los medios. En consecuencia, los miembros del pleno se han quedado sin tener la oportunidad democrática de poder debatirlo y votarlo en pleno. Ahora, para justificar que ha incumplido sus funciones como presidente, recogidas en los estatutos, quiere culpar a Zona Franca por no mandarle el día 1 de 2017 el presupuesto. Oiga, no. Yo ya elaboré dos. Por supuesto que se lo mandaré, pero con pocas expectativas.

—¿Son irreconducibles las relaciones?

—Por mi parte no. No soy una persona rencorosa y creo que el deber de un político es buscar soluciones que mejoren la vida de los ciudadanos. Aunque tengo que decir que le he dado muchas oportunidades. Me da mucha pena esta situación. Es mucho más fácil trabajar con el apoyo de todos cuando los intereses son los mismos. Es una realidad que con la única administración que tengo un bloqueo constante y una dificultad para llegar a acuerdos es con el ayuntamiento. Zona Franca propuso hacer un centro gastronómico en Vigo, un referente a nivel gallego, y todas las propuestas las bloqueó el alcalde.

—Caballero se ha comprometido a convocar el pleno ¿confía en que lo haga?

—No. Me lo ha dicho al menos cuatro o cinco veces y no lo ha hecho. El equipo financiero del Consorcio llegó a elaborar un documento nuevo y, para limar asperezas, incluyó el proyecto de la panificadora que había propuesto Caballero y así con todo no lo convocó.