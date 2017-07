Betanzos se rinde a Cuerda

Se siente «agradecido y contento» por este homenaje que le dan desde una tierra que es importante para él. José Luis Cuerda conoce Galicia. De hecho, muchas de sus películas están localizadas y ambientadas en esta tierra, como «El bosque animado», «Los girasoles ciegos» o «La lengua de las mariposas», estas dos últimas galardonadas con el Premio Goya al Mejor Guión Adaptado. «Tengo aquí una casa», responde ante la llamada de ABC. «Además, me gusta la literatura gallega que cuenta con grandes escritores». Uno de ellos, Manuel Rivas, estará también presente en esta Semana Internacional de Cine de Betanzos, que cumple su décimo séptima edición, y que comienza esta tarde con un acto inaugural y la proyección de las cintas «Amanece que no es poco» (1988) y «Así en el cielo como en la tierra» (1995).

Hasta el sábado, los amantes del cine podrán disfrutar de siete piezas de la obra del cineasta manchego, quien reconoce que «las películas no son como los hijos, ya que quedan en manos de los espectadores y los críticos». A pesar de eso, José Luis Cuerda no se decanta por ninguno de sus trabajos y confirma estar trabajando en un nuevo proyecto del que no desvela más detalles.

Cuerda es el último de los homenajeados por este festival de cine, ubicado en la localidad coruñesa de Betanzos, cuna de la producción cinematográfica española. Ahí está localizada la sala de cine más antigua de España —el cine Alfonsetti—, emplazado en un conjunto histórico monumental; y ahí nació, también, Ricardo Núñez, conocido actor de cine mudo. Su fallecimiento, en 1998, fue el motor para que se celebrase un festival internacional de cine en esta localidad. Desde entonces, y han pasado veinte años, por su alfombra roja han desfilado nombres como Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Guillén Cuervo, la actriz Mabel Rivera o Elsa Pataky. Datos útiles Entrada libre y gratuita El sábado tendrá lugar la clausura y la entrega del premio a Jose Luís Cuerda