El ayuntamiento populista de La CoruÃ±a utiliza al Papa para promocionar el carnaval

Restan algunos días para que comience el carnaval, pero el denominado «entroido» coruñés ya está envuelto en polémica como consecuencia del dibujo con el que el Concello promociona esta celebración en la capital herculina. En él aparece caricaturizado el Papajunto a otra serie de viñetas que firma el dibujante Alberto Guitián. Y la imagen no ha tardado en despertar críticas e incluso se recogen firmas para solicitar su retirada.

Desde la Archidiócesis de Santiago, a la que pertenece la capital coruñesa, emitieron un comunicado para lamentar que «en los carteles y el folleto editados por los responsables del carnaval 2017 en la ciudad de La Coruña, aparezca una viñeta alusiva al Papa, con una utilización de la imagen del Pontífice que ni se corresponde con la realidad ni guarda relación alguna con la celebración lúdica que se publicita».

La Iglesia compostelana, encabezada por su arzobispo, Julián Barrio, rechaza «firmemente esta utilización, que hiere los sentimientos de los creyentes, puede implicar una burla a las creencias de miles de coruñeses y ofende, gratuitamente, a cuantos, católicos o no católicos, sienten un respeto profundo y sincero por la persona del Papa». A este respecto, recuerdan que «los símbolos religiosos, y muy especialmente las figuras que representan a todas las confesiones religiosas, católicas o no, no deberían ser nunca objeto de utilización o manipulación, ni siquiera bajo la excusa del divertimento o de ocasiones lúdicas».

Críticas desde la oposición

Desde la oposición, populares como los diputados Miguel Lorenzo o Paula Prado censuraron también el cartel. «Y digo yo... ¿algún día tendrá Xulio Ferreiro el valor de mofarse del Ayatola?», preguntó la segunda. Además, se ha iniciado una campaña en internet que recoge firmas para reclamar la retirada inmediata de la cartelería que contenga dicha imagen al Ayuntamiento gobernado por Marea Atlántica. Sus impulsores –señala Ep– exigen, además, una disculpa pública por parte del concejal de Cultura, José Manuel Sande, por una campaña «ofensiva y mala».