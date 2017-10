Arias no dimitirá pese a la petición de sus dos predecesores en la CEG El presidente de la patronal se reafirma en su opinión personal sobre la crisis catalana

NATALIA SEQUEIRO
@ABCenGalicia Santiago 21/10/2017 10:44h Actualizado: 21/10/2017 10:50h

Antón Arias no contempla presentar su dimisión como presidente de la patronal. En rueda de prensa en Vigo, sus dos antecesores, José Manuel Fernández Alvariño y Antonio Diéter Moure, le reclamaron ayer que abandone el cargo porque consideran que no representa a los empresarios gallegos. El último conflicto surgió cuando Arias defendió, a título personal, un referéndum pactado con el Estado como posible salida a la crisis catalana. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se reafirmó ayer en sus palabras, aseguró que tiene derecho a manifestar sus propias opiniones y descartó la dimisión.

«No pienso dimitir, por los motivos que me están pidiendo y dado quien me lo está pidiendo», subraya Arias. Elegido en enero por una asamblea que le otorgó el mandato de tratar de volver a encauzar la patronal gallega tras años de luchas internas y con una situación financiera muy complicada, Arias explicó que asume ese encargo y seguirá al frente d e la CEG hasta que lo logre. «Las dos personas que piden mi dimisión no son representativas de la organización, están en la junta directiva en condición de expresidentes», asevera, para considerar que sigue contando con el apoyo mayoritario de la asamblea.

Para Alvariño y Dieter las manifestaciones sobre Cataluña han sido la gota que colmó el vaso dando lugar a una «situación insostenible». «Es inconcebible que proponga un pacto entre Cataluña y España al mismo nivel y se disculpe diciendo que es una opinión personal. Cuando nosotros estábamos al frente de la CEG ocupábamos el cargo las 24 horas del día», subrayó ayer Alvariño.

Las declaraciones de Arias se produjeron apenas unos días después de que la patronal emitiese un comunicado pactado en el que mostraba su oposición radical a la consulta organizada por Puigdemont. El presidente de la CEG asegura que sus opiniones no eran en el fondo tan distantes del comunicado, en el que se abogaba por el diálogo. «Siempre he defendido el respeto por la legalidad, pedí una consulta pactada que diera una solución política a un problema político», explica Arias. «Dentro del mundo empresarial hay diferentes formas de ver el problema y si me preguntan por las mías, el cargo tampoco puede ser una losa. Si me pregunta por la opinión de la CEG me ciño al comunicado», prosigue.

Al margen de Cataluña, Alvariño y Dieter le recriminaron también sus manifestaciones «contradictorias con el espíritu empresarial». Nada más llegar al cargo, el presidente de la patronal cuestionó la reforma laboral y pidió una subida salarial para los trabajadores. «Si tiene tendencias sindicalistas que se apunte a un sindicato», le recomendó Alvariño. Arias ve en estas declaraciones «pura demagogia» e insiste en que es necesario incrementar los sueldos, tanto por justicia social con los más desfavorecidos por la crisis, como por interés de los empresarios. «Los consumidores deben de tener un nivel suficiente de riqueza para que la economía funcione», recuerda el presidente de la CEG. A continuación precisa que esa subida debe ser analizada en función de la situación de cada sector productivo. «No es lo mismo el téxtil, que la construcción», ejemplifica.

Gestión interna

Tanto Alvariño como Dieter lo acusaron además de no dar cuentas ante la junta directiva de las decisiones que toma en la CEG. Pero Arias asegura que ha intentado convocar reuniones y que patronales como la pontevedresa o la orensana le ponen como excusa problemas de agenda para no acudir. «Están intentando torpedear la acción de gobierno», asevera el presidente de la patronal gallega. «Cuando llegamos, la CEG estaba tan mal gestionada que estaba abocada al concurso o a la disolución. Hemos conseguido crédito, regularizar los pagos y empezamos a organizar actividades», resume.