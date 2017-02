Alerta naranja en la costa de nuevo

Buena parte del litoral de la Comunidad volverá a permanecer durante todo el día de hoy en alerta por un temporal costero de nivel naranja, que comienza a primeras horas de la mañana y previsiblemente se prolongará hasta la noche. La situación afectará a las provincias de La Coruña y de Pontevedra, no así a Lugo. La Agencia Estatal de Meteorología informó ayer de que se esperan olas de hasta seis metros. Aunque la situación no es a priori tan preocupante como la semana pasada, desde la Xunta se recuerda la importancia de no aproximarse a diques o rompientes para evitar ser arrastrado ante un imprevisible golpe de mar.