Alberto Vázquez: «La animación es el patito feo del cine»

De la pasada gala de los Goya el director Alberto Vázquez (La Coruña, 1980) se marchó con dos «cabezones», uno en cada mano. Esa noche el gallego hizo doblete y logró los dos galardones a los que estaba nominado: el de mejor corto de animación por Decorado y el de mejor largometraje de animación por Psiconautas. Fue una noche redonda aunque Vázquez no es nuevo en esto (ya tenía un Goya por Birdboy) y relativiza todo en lo que en estas semanas de vorágine sucede a su alrededor. «Los Goya tienen un elemento promocional importante, pero también es breve. Si no consigues rentabilizarlo en cuestión de dos meses pasa al olvido, y más en nuestro terreno», afirma el director con los pies anclados al suelo y la cabeza puesta en los mundos de fantasía a los que da vida. «Nosotros no somos actores y no vivimos de nuestra imagen... si no lo conseguimos en este momento lo hemos perdido», prosigue para subrayar un hecho fundamental. «Enma Suárez se llevó dos Goya. Yo también, pero nadie conoce mi foto». Y la pregunta es obligada: «¿Sois el patito feo de esta industria?». «Completamente. Estamos en el desconocimiento. Un actor trabaja en dos o tres películas al año. En mi caso tardo cuatro años en hacer un largo», indica el creador.

Desde que el trabajo de guionización arranca hasta que el proyecto de animación llega a la calle pueden pasar tres años y medio. Vázquez —que es director, guionista y además director de arte— reconoce que se trata de una labor «completa y compleja» que, en el caso de las dos piezas premiadas, tiene su origen en unos cómics que el él mismo publicó hace varios años. «A través del cómic desarrollé un universo propio. Y conté historias que ahora adaptamos a la animación. En el caso de Psiconautas se puso en contacto conmigo un productor, grabamos Birdboy y eso nos abrió las puertas para liar a un par de productores y hacer el largo. Pero ese proceso han sido diez años».

Animación «para adultos»

Si cualquier iniciativa audiovisual se encuentra, nada más gestarse, con el infranqueable muro de la financiación, en el caso de la animación esta pared se eleva cinco metros más sobre el suelo. Y cuando la animación lleva la coletilla de «para adultos», la pendiente se empina aún más. «Lo nuestro es animación para adultos artística, lo que implica que es rara hasta dentro de su target. Son trabajos que juegan con elementos fantásticos, y en principio tenemos todas las cartas perdedoras porque nuestro público es más reducido. Hablamos de realidades sociales desde el punto de vista de la fantasía y todo son hándicaps», valora este coruñés desde las bambalinas de la implacable industria del cine. Y con todo, Psiconautas suma a estas alturas una veintena de premios internacionales. «Sí, así es, y eso que partimos de un premisa perdedora, pero apostamos por ella y fue bien», incide su autor.

Tres Goyas después y con varios proyectos (uno de ellos una serie para televisión) en marcha, el objetivo de Alberto Vázquez y su equipo está ahora en los Oscar del próximo año. No descartan optar a competir por la preciada estatuilla porque Psiconautas se estrenará en Estados Unidos en su versión inglesa. Hasta estas salas llegará un duro relato sobre la llegada de la heroína a Galicia, protagonizada por un grupo de animales adolescentes que viven rodeados de drogas y de violencia, en un entorno contaminado por un accidente industrial. Y como en todas las historias que llevan el sello de este director gallego, habrá fábula pero nunca moraleja.

[Decorado ya está disponible en varias plataformas y Psiconautas se estrenará el próximo 24 de febrero en España y en mayo en Francia].