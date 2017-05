El ajedrez, mucho mÃ¡s que un juego

El espaldarazo definitivo llegó en el año 2015, cuando el Parlamento europeo y las cámaras española y gallega acordaron impulsar el ajedrez, no solo como un juego, sino también como una herramienta pedagógica para alumnos de todas las edades. Fue entonces cuando expertos de la Fundación Kasparov se marcaron el objetivo de transmitir a los docentes los beneficios de aplicar este deporte en el desarrollo de los escolares a través de una gira de formación por todo el mundo, que durante este fin de semana hizo parada en Santiago.

«La mayor parte de los estudios científicos coinciden en señalar que los alumnos de ajedrez educativo mejoran su inteligencia en múltiples parámetros y mejoran su rendimiento académico, especialmente en matemáticas y comprensión lectora», explica Leontxo García. Él es uno de los encargados de formar a los cerca de 40 profesores gallegos inscritos en el seminario titulado «El ajedrez como herramienta pedagógica y de inclusión social».

Y es que según García, uno de los principales problemas a la hora de difundir los beneficios de este deporte en el ámbito educativo es la falta de docentes preparados, junto con los prejuicios que aún continúan presentes en la sociedad en torno a esta actividad. «Lo difícil es convencer a los profesores de que se sienten a aprender porque siguen presentes bastantes tabúes. El más extendido es que el ajedrez es muy complicado y solo para personas inteligentes, cuando no es así», aclara el experto de la Fundación Kasparov.

Jóvenes del siglo XXI

Desde esta entidad defienden que las propias características del ajedrez, donde una simple jugada puede cambiar el planteamiento de toda la partida, convierten esta actividad en el deporte ideal para formar a los jóvenes de la «cambiante» sociedad del siglo XXI. «En 15 años nuestros niños van a ejercer profesiones que no existen, usando herramientas tecnológicas que aún no existen para resolver problemas que aún no existen. Cuando has jugado mucho al ajedrez ese impulso cerebral para adaptarte a nuevas circunstancias lo tienes automatizado y es aplicable a otros aspectos de tu vida», insiste Leontxo García.

Quizá por este motivo, el experto asegura no entender por qué el acuerdo del Parlamento gallego para aplicar el ajedrez educativo en la enseñanza se ciñe solo a la educación secundaria. «Me parece empezar la casa por el tejado. En Cataluña ya se está impartiendo en 300 colegios con muy buenos resultados», asegura