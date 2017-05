Los afines a SÃ¡nchez laminan al Â«susanismoÂ» en Lugo y Pontevedra

El «sanchismo» dio un golpe en la mesa en Lugo y Pontevedra en los «congresillos» celebrados ayer para escoger a los delegados que representarán al PSdeG en el próximo Congreso Federal de la formación. Los afines al futuro secretario general del PSOE lograron imponer en ambas provincias listas únicas copadas por partidarios de Pedro Sánchez tras hacer saltar por los aires los acuerdos para conformar en ambas agrupaciones una relación de delegados consensuada que reflejase los resultados de las primarias del pasado domingo.

En el caso del «congresillo» pontevedrés, el detonante fue la insistencia de los «sanchistas» para que la lista de representantes estuviese encabezada por Gonzalo Caballero, sobrino del alcalde de Vigo y a la vez una de las principales voces críticas contra el regidor olívico. Finalmente, tras horas de infructuosas negociaciones, los partidarios de Susana Díaz decidieron levantarse de la mesa. Renunciaron a presentar una candidatura y optaron por no participar en las votaciones expresando así su rechazo a las «intransigencias» de los militantes alineados con el vencedor de las primarias.

«Había un proyecto de unidad que aceptamos todos, con un candidato del ámbito de Pedro Sánchez a la cabeza y Gonzalo Caballero lo reventó. Exigió que tenía que encabezar esa lista, pero no tenía respaldo ni consenso. Es el responsable de la división», explicó mediante un comunicado Carlos López-Font, portavoz del PSOE de Vigo y alineado con la presidenta andaluza. Por su parte, Gonzalo Caballero señaló en declaraciones a Ep que, a pesar de que se intentó buscar la integración hasta el último momento «los que derribaron a Pedro [Sánchez] anteriormente planteaban un veto» hacia su persona. Una opción que el militante vigués no estuvo dispuesto a asumir al considerar que «no se puede hacer el futuro con vetos».

Sin acuerdo en Lugo

En el caso de Lugo, el acuerdo saltó por los aires de forma inesperada después de que ambas facciones del partido lograsen consensuar una lista unitaria respetando los resultados de las elecciones internas. No obstante, durante la celebración del «congresillo», un grupo de militantes alineados con Pedro Sánchez decidió a última hora presentar una nueva lista en la que no solo quedaban fuera los partidarios de Susana Díaz, sino también afines al futuro secretario general del PSOE o cargos institucionales que figuraban en la relación de delegados como la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, o el presidente de la Diputación, Darío Campos. Ante esta maniobra, los «susanistas» lugueses decidieron retirar su candidatura entre críticas a la «intransigencia» de sus compañeros. Finalmente, el alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luís Raposo, encabezará la relación de compromisarios que Lugo enviará al Congreso Federal.