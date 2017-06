La CIG acusa a CC.OO y UGT de dar una Â«bofetadaÂ» a la unidad sindical

La CIG cierra la puerta: no secundará en un principio la invitación de Comisiones para formar, con UGT, un frente común de acción. Y la situación no tiene visos de cambiar. No mientras se produzcan denuncias como la explicitada ayer por Paulo Carril, el recién elegido líder de la organización nacionalista.

Carril criticó a los sindicatos de ámbito estatal por no seguir al dedillo uno de sus dogmas: el de dar prevalencia a la negociación colectiva gallega frente a la del resto de España. A su juicio, «una bofetada» que impacta directamente contra la posibilidad de «llegar a acuerdos puntuales con la CIG».

La unidad fue ayer solo una imagen. Los secretarios generales de las tres centrales se dejaron ver juntos durante la toma de posesión de la nueva responsable del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez. Pero la sintonía sigue lejos. El líder de CC.OO en Galicia, Ramón Sarmiento, anunció que dejaría pasar «un tiempo prudencial» antes de dar por rotos todos los puentes: «Es una propuesta que a la organización le llevó unos cuantos meses elaborar», enfatizó.

«Luchas concretas»

La estrategia de Sarmiento no casa con la hoja de ruta de los nacionalistas, mucho más favorables a alcanzar pactos puntuales «en el día a día de los centros de trabajo» y «en las luchas concretas». Y desde luego, abiertamente contrarios a mantener negociaciones de perfil institucional con el resto de agentes económicos: «El diálogo social permanente desmoviliza», aseveró Carril. «Quien haga llamamientos al diálogo, primero que los practique y después hablaremos», zanjó.