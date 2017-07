El 62% de los jóvenes compostelanos no aceptarían un primer empleo por menos de 20.000 euros anuales

Una gran parte de los jóvenes santiagueses no quieren limitarse a ser mileuristas, según un estudio de la empresa Círculo Formación, que ha cuestionado sobre el primer empleo a asistentes de 12 ciudades de España a una feria de postgrado. El 62% de los jóvenes no aceptaría un trabajo por menos de 20.000 euros al año, siendo de estos un 38% los que no trabajarían por menos de 15.000. Es un dato parecido a la media nacional, colocada en el 64%. Incluso un 5% no estaría dispuesto a aceptar un empleo si no fuese por un sueldo mayor a los 35.000 euros anuales.

Las cifras también desprenden datos curiosos en cuanto a otras cuestiones de ámbito laboral y de vida. Y es que los preguntados no tienen problemas en buscarse un futuro fuera de las fronteras españolas. El 88% de los compostelanos se iría al extranjero a trabajar, cifra cercana a la media nacional, fijada en el 86%.

No quieren crear sus empresas

En cuanto al tipo de empleo, un alto número busca ser empleado y no lanzarse a crear su propia empresa. El 71% de los jóvenes santiagueses encuestados, siempre dentro de los datos de este estudio, quieren trabajar en una multinacional o dentro de otra empresa. Solo el 15% quiere formar la suya propia, aunque es menor el 14% que afirma que opositará una vez que acabe el máster. Las cifras tampoco difieren demasiado de la media nacional, con el 67% de los interrogados que buscan trabajar en algún tipo de empresa.