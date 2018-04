Esport La Volta a Peu València Caixa Popular obri inscripcions presencials i online per a la seua edició de 2018 La carrera amb més història de la ciutat congregarà a milers de persones diumenge 20 de maig a les 10 hores

ABC

VALÈNCIA Actualizado: 03/04/2018 15:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Les inscripcions per a la nova edició de la Volta a Peu València Caixa Popular, organitzada per la S.D. Correcaminos, s'han obert hui dimarts 3 d'abril. Per tant, totes les persones interessades a participar ja poden comprar el seu dorsal tant de manera presencial com online, una opció que es va habilitar el passat 2017 com a novetat.

Concretament, les inscripcions en persona es poden gestionar en les oficines que Caixa Popular disposa en la província de València. Així mateix, també és possible fer el propi en les plantes d'esport de tres centres d'El Corte Inglés en la ciutat: Pintor Sorolla, Avinguda de França i Nuevo Centro. Ací estaran disponibles fins al dissabte 19 de maig a les 20 hores.

Per la seua banda, en 2018 es manté el servei d'inscripció online que es va estrenar en l'edició anterior a través de la plana web oficial de la carrera: www.voltaapeuvalencia.org. Una vegada realitzat el pagament, el dorsal es pot arreplegar en qualsevol oficina de Caixa Popular fins al divendres 18 de maig durant el seu horari ordinari d'atenció al públic.

Amb tot, la Volta A Peu València Caixa Popular llança oficialment la seua 64ª edició de l'època antiga, consolidant-se com la carrera amb més història de la ciutat. Enguany manté el preu de tres euros, un dels quals es destinarà a l'entitat solidària. A més, com és habitual, totes les persones participants rebran avituallamient líquid en finalitzar els huit quilòmetres de la prova i una camiseta commemorativa en qualitat de «finisher».