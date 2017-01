La Volta Ciclista a la Comunitat torna a les carreteres valencianes amb lâ€™impuls de la DiputaciÃ³

La Diputació de València col·laborarà per segon any consecutiu en la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, que després d'anys desapareguda va tornar a les carreteres la passada temporada. Cinc etapes i quasi 700 quilòmetres conformen el recorregut de la 68a edició de la ronda valenciana, que enguany comptarà amb dues etapes que transcorreran per la província de València, “una manera excel·lent de promocionar els municipis valencians”, en paraules de la diputada Isabel García.

“Es tracta d'una oportunitat immillorable per a vertebrar el territori, així com per a donar suport a l'esport base i participatiu, aspectes que reuneix el ciclisme”, ha assenyalat Isabel García. La ronda es disputarà entre l'1 i el 5 de febrer. Recorrerà les tres províncies de la Comunitat i arrancarà amb una contrarellotge per equips de 37,9 quilòmetres, que comptarà amb un port de tercera categoria i que tindrà eixida i meta a Orihuela. Les dues etapes que transcorreran per la província de València són la tercera, que enllaçarà els municipis de Canals i Riba-roja de Túria, amb 163 quilòmetres; i la cinquena i última, que connectarà Paterna amb València, en un recorregut de 130,2 quilòmetres en la qual es pujarà l'Alt de l’Oronet i es passarà per Estivella.

L'etapa regna és la quarta, que discorrerà entre Segorbe i Lucena del Cid, a Castelló, un traçat que va debutar en l'última Vuelta a España i que va ser batejat com ‘l'infern de Mas de la Costa’, ja que compta amb 4 quilòmetres d'ascensió amb una pendent mitjana del 12,4% i rampes de fins al 23%. A més, la segona etapa enllaçarà Alacant i Dénia, amb 178,6 quilòmetres, tres ports de tercera i un de segona categoria.

En la prova, de categoria 2.1 i pertanyent al calendari UCI Europe Tour, participaran un total de 200 corredors i 25 equips, 12 d'ells ProTour: Movistar, Quick-Step, Sky, Astana, Katusha-Alpecin, Lotto-Soudal, Orica-Scott, AG2R-La Mondiale, BMC Racing, Cannondale-Drapac, Dimension Data i FDJ. La prova serà retransmesa per televisió a nivell internacional a través d’Eurosport 1 per a 64 països, mentre que a nivell regional serà cobert per Televisió del Mediterrani.