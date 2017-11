ABC en Valencià València espera uns 45.000 visitants amb motiu de la Marató Trinidad Alfonso La Fundació Turisme València i la Fundació Trinidad Alfonso promocionen la ciutat com a destinació turística i esportiva

ABC

@ABC_CValenciana VALÈNCIA 14/11/2017 16:07h Actualizado: 14/11/2017 16:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Fundació Turisme València i la Fundació Trinidad Alfonso promocionen la ciutat com a destinació turística i esportiva amb motiu de la trenté setena Marató València Trinidad Alfonso EDP, que se celebra el diumenge 19 de novembre, organitzada per la Societat Esportiva Correcaminos i l’Ajuntament de València.

Estes dos fundacions, juntament amb l'agència Viajes Transvía, duen a terme accions específiques davant l’arribada prevista de milers de turistes, corredors i acompanyants que, amb motiu d'este esdeveniment esportiu, visitaran València durant el cap de setmana.

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament i presidenta de la Fundació Turisme València, Sandra Gómez, ha destacat la importància que té per al turisme de la ciutat la celebració d'este tipus d'esdeveniments esportius que, per la seua consolidació, atrauen un gran nombre de visitants. Així, ha declarat que “les 37 edicions de la Marató València han convertit esta jornada en una trobada de referència per a molts aficionats i professionals, que any rere any, es donen cita a la nostra ciutat. És una excel·lent oportunitat, tant per als que participen per primera vegada com per als que reiteren la seua visita, de descobrir i conéixer els diferents atractius i recursos que València oferix, també com a destinació esportiva, a més de gaudir de noves experiències a nivell de cultura, gastronomia o oci”.

Per la seua banda, Elena Tejedor, la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, principal col·laboradora de la prova, va recordar que “el creixement nacional i internacional de la prova cada any és major per l'aposta de l'organització a promocionar València Ciutat del Running fora de les nostres fronteres i per l'elevat nivell de l'esdeveniment. Volem seguir cuidant el corredor millor que cap altra marató i este acord turístic per a beneficiar visitants i valencians és un gran pas més en el nostre objectiu”.

José Pablo Vázquez, director comercial de Viajes Transvía ha declarat que “des de fa quatre anys, que ens vam convertir en l'agència de viatges coordinadora de la Marató València, oferim als participants en proves esportives una oferta ajustada i adaptada a les seues necessitats concretes, i que són diferents a les de qualsevol altre tipus de visitant. En esta edició hem volgut anar un pas més enllà. Per açò, conjuntament amb la Fundació Turisme València, proposem dos experiències orientades als corredors i als seus acompanyants, perquè puguen maximitzar la seua visita a València: el bus runner - amb el qual prèviament podran recórrer els 42 km de la marató, i descobrir la ciutat- i el brunch eixida Marató- brunch a força de producte local per a gaudir de l'eixida de la marató, des d'unes vistes privilegiades a la Torre de França, i de la millor gastronomia valenciana”.

Els participants inscrits en la Marató, així com els seus familiars o acompanyants, disposen d'avantatges i descomptes gràcies a la “polsera del corredor”: una València Tourist Card en format polsera, amb l'objectiu d'acostar els atractius turístics de la ciutat als esportistes. Quasi mig centenar de llocs d'atractiu turístic i diferents activitats, així com restaurants, estan incloses en estos beneficis i avantatges per als visitants, contribuint al desig de l'organització de ser la marató amb millor tracte al corredor.

Augmentant any rere any el cens de corredors, també s'incrementa el percentatge de visitants i, per tant, de riquesa i benefici per als protagonistes d'este esport turístic. Enguany, els participants de la marató representen un total de 89 països, així com de les 52 províncies espanyoles. En total, prop del 65 % dels participants procedixen de fora de la Comunitat Valenciana: més del 32 % procedixen d'altres països i el 33 % de la resta d'Espanya.

De la mateixa forma que funciona una tourist card, les persones que obtinguen la polsera, unipersonal i intransferible, disfrutaran d'avantatges per a gaudir i descobrir València a través d'excursions, visites guiades, restauració, compres i activitats d'oci. Descomptes de les entrades per a la Ciutat de les Arts i les Ciències, activitats turístiques i restaurants, promocions 2x1 en visites guiades i entrada gratuïta a museus municipals i llocs d'interés turístic són alguns dels avantatges de què podran beneficiar-se. La polsera, així mateix, substituïx el tradicional tiquet amb què els participants podran gaudir de la Paella Party que se celebrarà el dissabte 18 a partir de les 13 hores.

A més, amb la proximitat del primer aniversari de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, es plantarà als voltants del Museu Príncep Felip, la falla homenatge que Ximo Esteve va realitzar amb motiu de la declaració de la UNESCO, i en la qual podem veure els elements principals de la festa fallera.

Prop de 20.000 inscrits en la Marató i més de 8.500 en el 10K. I cada any, amb una major presència de participants que vénen a València Ciutat del Running. En este 2017, un total de 12.439 corredors arribaran des de fora de la Comunitat Valenciana per a gaudir de la Marató València, mentre 2.961 ho faran per a córrer el 10K València, que se celebrarà de forma paral·lela.

Prenent com a referència l'últim estudi de l’IVIE (Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques) en la Marató, cadascun dels maratonians espanyols vinguts de fora de la Comunitat Valenciana, enguany seran 6.402 en Marató i 1.887 en 10K, que vindran en un grup de tres persones de mitjana. Quant als corredors internacionals, 6.037 en Marató i 1.074 en 10K, l’IVIE calcula que viatjaran a València Ciutat del Running 2,8 integrants.

Estos barems reporten al voltant de 24.800 visitants espanyols i aproximadament 19.900 internacionals que aprofitaran el cap de setmana de la Marató per a descobrir València, tots els racons de la ciutat i visitar els monuments més emblemàtics.

L'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de València i SD Correcaminos, és la primera marató espanyola que compta amb l'Etiqueta d'Or de l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme (IAAF, per les sigles en anglés).

La Fundació Turisme València inclou este esdeveniment entre les seues accions promocionals de la ciutat com a destinació esportiva. Així, la Marató València va estar present durant la Mitja Marató Copenhaguen, col·laborant en una de les 23 fires del corredor que ha visitat l'organització en 2017. També en fires, workshops i presentacions en les quals es va mantenir contacte amb clubs esportius, operadors de viatges i representants del sector turístic de diferents països. La Fundació també ha promocionat l'esdeveniment a través de les xarxes socials i la comunicació amb mitjans, tant nacionals com a internacionals, que ja s’han fet ressò de l'esdeveniment.

El bon clima de què gaudix durant tot l'any la ciutat de València, així com l'orografia, fan que siga una destinació ideal per a practicar tot tipus d'esports al llarg de l'any. Recursos naturals com el jardí del Túria, l'Albufera o les platges, són un reclam per a turistes motivats per l'esport a l'aire lliure. Així mateix, la ciutat disposa de diverses instal·lacions esportives perfectament equipades per a realitzar qualsevol tipus d'exercici físic i alberga esdeveniments esportius de gran escala com la Marató, el Campionat de Moto GP, la Copa de la Reina o fires com el Valencia Boat Show.