ABC en Valenciá La Universitat de València premia els seus esportistes en la IX Gala de l’Esport Durant l’acte es farà ressò de totes les medalles aconseguides pels esportistes en els diferents campionats

ABC

La Universitat de València homenatjarà els seus millors esportistes en la novena edició de la Gala de l’Esport. L’acte tindrà lloc a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Campus de Blasco Ibáñez), demà dimarts, 24 d’octubre, a les 18 hores, en una cerimònia presidida pel rector Esteban Morcillo, que estarà acompanyat pel vicerector de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño, i el director del Servei d’Educació Física i Esports, José Campos.

La cerimònia també comptarà amb la presència del director general d’Esports de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, i la regidora delegada d’Esports de l’Ajuntament de València, Maite Girau, entre altres autoritats de l’esport valencià.

L’objectiu és reconéixer els esportistes de les diferents competicions que, al llarg de la passada temporada, han aconseguit grans mèrits en l’esport.

Enguany, els esportistes premiats són Neus Motoso, exjugadora de la selecció de futbol femení; Vladis Nagiev, exjugador de la selecció de voleibol masculí; Estela Benita, karateka; Juan Calvo, exregatista i actual seleccionador de l’equip de vela; i, com a Institució, rebrà el premi el Llevant UDF.

Durant l’acte es farà ressò de totes les medalles aconseguides pels esportistes en els diferents campionats, tant autonòmics com d’Espanya, universitaris, així com els bons resultats internacionals obtinguts en els Campionats d’Europa Universitaris, després de collir diversos metalls amb la representació dels equips de futbol, karate, judo, taekwondo i rugbi.

A més de reconéixer els èxits esportius, aquesta cerimònia també servirà per a presentar a les seleccions que representaran a la Universitat de València cada jornada en la competició universitària autonòmica, el CADU (Campionat Autonòmic d’Esport Universitari), i més endavant en els CEU (Campionats d’Espanya Universitaris).

La col·laboració entre el Llevant UD i la Universitat de València es remonta ja a més de 10 anys, temps en el qual els esportistes de l’entitat levantinista han pogut participar amb les diferents seleccions de la Universitat.

Ambdues entitats treballen per formar, a més d’esportistes, a persones, per la qual cosa suposa un orgull que aquests esportistes quan competeixen amb la universitat també representen els valors que identifiquen al club. Des de la Universitat es reconeix aquest esforç atorgant una sèrie de beneficis als esportistes, tals com a beques per als seus estudis o crèdits acadèmics que els permeten realitzar les seues carreres universitàries, compaginant-les amb l’esport d’alt nivell.

Jugadores de Primera Divisió i internacionals, com Ruth García, Sandra Vilanova, Sandra Paños o Neus Motoso, han participat amb les seleccions de la Universitat alhora que han defensat els colors del Llevant UD Femení mentre han estat cursant els seus estudis universitaris amb ajudes de les beques que la Universitat atorga, i, alhora, s’han proclamat campiones d’Espanya i d’Europa a través del futbol universitari. En l’actualitat, Andrea Palacios, Beatriz Prades i Claudia Jiménez, totes elles jugadores del Llevant UD Femení, competeixen també amb les seleccions de la Universitat.

A més, la Universitat de València manté una estreta relació amb la seua Selecció d’Handbol, el Llevant UDBM Marni, i el Masclets, la seua secció d’hoquei en cadira de rodes elèctrica.