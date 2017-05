La Universitat de Valènciaha millorat la seua posició en el rànquing Reuters News, i ha passat de ser la sisena més innovadora d’Espanya en 2016, a ser la tercera enguany. A més, en esta classificació, on es destaquen les 100 universitats europees que més han contribuït a la ciència i la tecnologia, la institució acadèmica valenciana també ha avançat a escala europea de la posició número 95 l’any passat, a la 82 en 2017.

Respecte a les universitats espanyoles, onze d’estes se situen entre els 100 centres d’educació superior europeus més innovadors, un més que en l’edició de 2016. El rànquing l’encapçalen les universitats KU Leuven (Bèlgica), Imperial College London (Regne Unit) i University of Cambridge (Regne Unit). Respecte a les espanyoles, la primera és la Universitat de Barcelona, en la posició 63, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, 81 d’Europa. Segueixen a la Universitat de València en l’àmbit espanyol, la Universitat Politècnica de Catalunya i la de València, que ocupen els llocs 84 i 85, respectivament en la classificació europea.

Per establir esta classificació de les universitats europees més innovadores, Reuters News s’ha basat en dades compilades per Clarivate Analytics i diverses de les seues plataformes de recerca: InCites, Web of Science, Derwent Innovations Index, Derwent World Patents Index i Patents Citation Index.

Els indicadors utilitzats per a classificar les universitats són el volum, èxit i nombre mundial de patents. També les cites que estes reben, l’impacte de la citació i de les cites d’articles per part de la indústria, i el total d’articles de la Web of Science Core Collection, entre altres. La puntuació final s’obté ponderant per igual cada indicador, amb l’excepció de l’impacte de citació de patent i el percentatge de patents citades, que reben el 50 % de ponderació cadascun, ja que estan estretament relacionats en el mesurament del mateix fenomen.