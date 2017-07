La Universitat de ValÃ¨ncia, entre les 150 millors del mÃ³n en cinc matÃ¨ries

La Universitat de València és l’onzena institució d’ensenyament superior del món en Teledetecció i la vint-i-unena en Ciència i Tecnologia Alimentària, segons el Global Ranking of Academic Subjects, publicat per ShangaiRanking Consultancy, l’entitat que elabora el Rànquing de Shangai. A més, en tres matèries més (Física, Instrumentació Científica i Tecnològica, i Ciència Energètica i Enginyeria) està entre les 150 primeres del món. La classificació, sobre 4.000 universitats, situa la de València en el rang de les cinc millors d’Espanya en 15 de les 52 matèries analitzades.

El Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) és publicat pel Shanghai Ranking’s Consultancy, entitat que l’any 2009 va començar a publicar l’Academic Ranquing of World Universities (ARWU) per matèries. Fins ara en publicava dues versions (ARWU by field i ARWU by subject), mitjançant les quals classificava les 200 millors universitats (TOP200). El 2017 ha classificat els 500 millors centres acadèmics de rang superior del món (TOP500) en 52 matèries distribuïdes en 5 àrees: ciències naturals, enginyeria, ciències de la vida, ciències mèdiques i ciències socials.

Segons les dades publicades, la Universitat de València és la primera d’Espanya en Teledetecció; la primera, junt amb la Universitat Politècnica de València, en Ciència Energètica i Enginyeria i la segona en Ciència i Tecnologia Alimentària. També se situa en el rang entre les cinc millors universitats d’Espanya en Física (2-4), Administració d’Empreses (2-5), Medicina Clínica (3-5), Ciències Biològiques (4) i Instrumentació Científica i Tecnològica (4-5). La Universitat també està entre les cinc millors d’Espanya en Educació, Gestió, Química, Biotecnologia, Psicologia, Matemàtiques i Ciències Econòmiques.

Per àrees, on més destaca la Universitat de València és en enginyeria, on en quatre matèries se situa entre els 150 millors centres d’ensenyament superior del món. En ciències naturals, el centre valencià està entre els 150 millors de Física i entre els dos-centes primers a escala global en Matemàtiques i Química. Pel que fa a ciències socials, se situa entre els dos-cents millors en dos matèries (Administració d’Empreses i Gestió) i en tres en el tram entre les 200 i 300 primeres universitats (Ciències Econòmiques, Educació i Psicologia). En Medicina Clínica, Salut Pública i Farmàcia i Ciències Farmacèutiques, la institució valenciana també està entre les 300 millors del món.

Metodologia

Les universitats incloses en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) han sigut seleccionades pel nombre de publicacions d’investigació en el període 2011-2015 i les dades bibliomètriques s’han replegat d’InCites. Els indicadors ponderats al rànquing per a cada institució són el nombre de publicacions en cada matèria, el nombre de citacions rebudes, la col·laboració internacional, el nombre de treballs publicats en revistes d’alt impacte i el nombre de persones reconegudes acadèmicament en una matèria.