Â«TroyanasÂ», protagonitzada per Aitana SÃ¡nchez GijÃ³n i dirigida per Carme Portaceli, arriba a Sagunt a Escena

L'escenari del teatre Romà de Sagunt acollirà, els dies 3 i 4 d'agost, la producció del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mèrida, «Troyanas», un espectáculo interpretat per Ernesto Alterio, Maggie Civantos, Alba Flores, Gabriela Flores, Miriam Iscla, Pepa López i Aitana Sánchez Gijón, sota la direcció de Carme Portaceli.

«Troyanas» és un cant ple de dramatisme per les conseqüències de la guerra i destaca la crueltat dels vencedors que no tenen pietat amb els vençuts, ni respecte pels déus, ni tan sols tenen consideració amb els xiquets, manifestant així el seu temor envers ells quan cresquen.

L'obra comença després del saqueig de Troia, quan els vencedors estan a punt de partir i les troianes estan sent sortejades. Hécuba mostra la desesperació dels vençuts i pregunta pel destí de cada troiana, que no pot ser un altre que ser malcasada amb un dels vencedors.