Soro III vs Miguel i Pere Roc II vs Marc, grans semifinals de lâ€™Individual Professional dâ€™Escala i Corda

Els semifinalistes de la trenta dos edició de l’Individual Professional d’Escala i Corda s’han decidit durant un intens cap de setmana de partides de gran nivell, emoció i lluita a parts iguals. Estos seran Soro III, Miguel, Pere Roc i Marc.

El segon semifinalista del mà a mà, desprès que Miguel es classificarà dimarts a Massamagrell, va ser Pere Roc II que va fer saltar la banca el divendres al trinquet de Vilamarxant, al derrotar per un ajustat 60 per 50 al vigent campió del torneig, Puchol II. Va ser una partida igualada fins al 50 iguals, on el qui estava en el dau aconseguia anotar-se el joc aprofitant-se dels seus potents daus.

Però a falta de dos jocs, Pere Roc II va aconseguir trencar el dau del seu rival, ho va basar en el seu joc a l’aire i amb l’inestimable col·laboració del seu feridor, Oltra. En el següent joc Puchol II va traure l’orgull del campió, i també va estar a punt d’aconseguir trencar el dau del seu rival, però va desaprofitar les diverses oportunitats que va tindre, i a més Pere Roc II no va dubtar en cap moment i va continuar pegant i pegant per acabar emportant-se la victòria. Una vegada aconseguit el més difícil, deixar fora al vigent campió, la seua meta serà ocupar l’espai buit deixat com a rei de l’Individual.

Les semifinals també comptaran amb la presència del jove escaleter Marc de Montserrat que es va desfer de Genovés II pel resultat de 60 per 35 en una partida disputada el dissabte al trinquet de Pelayo. La partida va començar dominada amb contundència pel de Montserrat, però Genovés II es va agarrar a la mateixa situant el 35 per 30 en l’electrònic. A pesar d’esta reacció, Marc va continuar desplegant un joc molt efectiu davant del qual Genovés II no va poder fer res.

Precisament, el rival de Marc en semifinals serà Pere Roc II, en la segona eliminatòria de semifinals que es disputarà el diumenge dia 22 d’Octubre al trinquet de Guadassuar. La primera semifinal es jugarà el divendres 20 d’Octubre al trinquet de Vila-real i enfrontarà a Miguel front a Soro III.

El subcampió de la passada edició de l’Individual i quatre vegades campió de l’Individual es va desfer de Bueno pel resultat de 60 per 25, en una partida disputada ahir diumenge al trinquet de Sueca. Va ser un duel plàcid per a Soro III, en el qual Bueno no va poder una altra gran sorpresa en el torneig, a pesar d’això cal remarcar que ha completat una participació extraordinària en el campionat.