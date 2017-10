ABC en Valencià Soro III front a Pere Roc II, gran final de l’Individual Bankia d’Escala i Corda Les semifinals s’han saldat amb sendes victòries clares dels favorits

Les semifinals de la XXXII edició de l’Individual Professional Bankia d’Escala i Corda s’han saldat amb sendes victòries clares dels favorits, que d’aquesta forma han complit els pronòstics. Pere Roc II es va imposar al trinquet de Guadassuar a Marc pel resultat de 60 per 35, mentre que Soro III es va desfer de Miguel al trinquet de Vila-Real pel resultat de 60 per 20.

La primera semifinal disputada al Salvador Sagols, únicament va estar igualada en els compassos inicials, en els quals Soro III i Miguel es van repartir els dos primers jocs. A partir d’aquest moment, el rest de Massamagrell va imposar el seu domini per anotar-se huit jocs de forma consecutiva i tancar el duel amb el definitiu 60 per 20. Precisament, esta serà la seua octava final consecutiva del mà a mà Professional que disputarà, i en la mateixa intentarà recuperar el regnat de millor pilotari en la modalitat d’Escala i Corda que li va arravatar en la passada edició, Puchol II, que va ser eliminat a les primers de canvi pel seu adversari en la gran final, Pere Roc II.

En la segona semifinal, el rest de Benidorm va aconseguir el pas a la seua primera final del mà a mà professional. Va ser una partida disputada, en la qual Pere Roc II va demostrar novament ser un jugador molt competitiu i rocós. El seu adversari també va exhibir tota la seua pegada i valentia, però no va ser suficient per superar al seu adversari que s’encontra en estat de gràcia.

Pere Roc II va colpejar primer en la partida, anotant-se els dos primers jocs, 25 per 15, però Marc va reaccionar per col·locar la igualada, 30 per 30. Quan pareixia que la partida seguiria igualada i es resoldria per xicotets detalls, Pere Roc II va ficar la directa i va sumar quatre jocs consecutius, 50 per 30. A pesar dels esforços de Marc, sols va poder sumar un joc més, fins el resultat final de 60 per 35.

En la gran final, Soro III quatre vegades campió del mà a mà de forma consecutiva (2012, 2013, 2014 i 2015), partirà com a favorit però haurà de desplegar el seu millor joc si vol recuperar el regnat en l’Individual, ja que a la contra tindrà un dur rival com és Pere Roc II, que amb el seu joc esquerrà és un jugador molt perillós, amb un potent dau i un joc a l’aire que recorda a un dels grans del mà a mà, Àlvaro de Faura.